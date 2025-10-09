Euforia Retreat & Spa: Creștere de 30% a veniturilor într-un sezon dificil, prin autenticitate și experiențe unice pe litoralul românesc

Euforia Retreat & Spa a încheiat sezonul estival cu un grad de ocupare de peste 86% și rezervări făcute încă din iarnă, semn al interesului constant din partea turiștilor români și străini. La finalul lunii septembrie, au fost înregistrate venituri cu 30% mai mari față de întreg anul 2024. Evenimentele corporate, private și proprii, tot mai variate și numeroase, au devenit principalul motor al creșterii Euforia Retreat & Spa în 2025.

Pentru sezonul 2025, comportamentul turiștilor a arătat o schimbare semnificativă: rezervările pentru vacanța la malul mării la singurul hotel wabi-sabi din România au început încă din primele luni ale anului, în comparație cu sezonul 2024, ceea ce a permis o planificare mai bună și o predictibilitate crescută.

Gradul de ocupare în lunile iunie – septembrie a fost de 86%, în creștere cu un sfert față de perioada similară a anului trecut, iar în vârf de sezon, iulie – august, de 92%, la un tarif mediu de 1.200 de lei/persoană/noapte. Euforia Retreat & Spa a preluat vara aceasta sectorul de plajă din fața hotelului oferind turiștilor accesul la plajă, șezlong și umbrelă în prețul cazării.

În vara acestui an, la Euforia Retreat & Spa, a crescut procentajul oaspetilor familii cu copii, față de 2024, și față de cel al oaspeților cupluri sau grupuri de prieteni. Majoritatea persoanelor sunt din România, aproximativ 90%, dar Euforia Retreat & Spa a atras și turiști din Germania, Franța, Marea Britanie, Belgia, Elveția, Olanda, Spania, Austria și Norvegia.

„Fiecare sezon e construit din poveștile celor care ne trec pragul. Noi oferim cadrul potrivit: liniște, atenție la detalii și grija pentru toți oaspeții noștri, iar restul vine natural, din pasiunea pentru ceea ce facem. Sezonul estival 2025 n-a fost un sezon ușor pentru litoralul românesc, dar tocmai provocările ne-au confirmat că atunci când rămâi autentic, oamenii simt asta și revin”, declară Alexandra Bogatu-Pavel, fondator și CEO al Euforia Retreat & Spa

Evenimentele organizate în 2025 – pilonul dezvoltării businessului ce au adus o creștere cu 23% față de anul trecut

2025 a consolidat poziția Euforia Retreat & Spa ca destinație preferată pentru evenimente corporate și private. În acest an au fost organizate 74 de evenimente, cu o creștere de 23% față de 2024. Segmentul evenimentelor private a cunoscut o dinamică și mai accentuată, o creștere de 36% față de anul precedent.

Zona corporate a fost principalul motor al creșterii, iar diversificarea portofoliului a reprezentat un punct strategic al evoluției în acest an. Numărul evenimentelor corporate private aproape s-a dublat, majoritatea fiind board meeting-uri organizate de companii de top din România. Boutique hotelul a găzduit și un număr tot mai mare de retreat-uri, lansări de produse ori de colecții pentru branduri importante din România.

Mai multe evenimente proprii prin care Euforia Retreat & Spa atrage oaspeți la malul mării în extrasezon vor fi organizate în ultimele luni ale anului. De la evenimente pentru familii cu copii: “Home & Heart” (17 – 19 octombrie) și “Tradiție & Gust” (28 noiembrie – 1 decembrie) – când se sărbătorește Ziua Națională a României -, la cele pentru adulți: “Unwind & Indulge” (14-16 noiembrie) și o ediție specială a “Artă pe Pâine”, pe 22 noiembrie, numită “Marea Neagră văzută de Elanul Galben”. Elanul Galben este un studio de creație care dă viață proiectelor ce au ca inspirație locurile cu cele mai frumoase povești — proiecte de fotografie, design și conținut care exprimă iubirea pentru natură, animale, obiecte, drumuri și spații care spun povești autentice.

Perspective pentru 2026

Având în vedere contextul economic actual, Euforia Retreat & Spa își propune o creștere moderată de circa 5% în 2026, dar și obiective de consolidare a serviciilor existente și o continuare a diversificării portofoliului de evenimente, pentru a oferi experiențe autentice și memorabile oaspeților.