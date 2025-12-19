Deprecated: Funcția WP_Dependencies->add_data() a fost apelată cu un argument care este considerat învechit începând cu versiunea 6.9.0. Comentariile condiționale IE sunt ignorate de toate navigatoarele acceptate. in /var/www/incomemagazine.ro/public/wp-includes/functions.php on line 6131
Energie

Eurostat: 25,2% din energia utilizată în UE a venit din surse de energie regenerabilă

panouri solare

Aproximativ 25,2% din consumul final brut de energie în Uniunea Europeană din 2024 a venit din surse de energie regenerabilă, în creștere cu 0,7 puncte procentuale (pp) față de 2023, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Această pondere este cu 17,3 pp sub obiectivul UE din 2030 (42,5%), și va necesita o creștere anuală de 2,9 pp din 2025 în 2030.

În rândul statelor membre UE, cele mai ridicate ponderi ale consumului final brut de energie care a venit din surse de energie regenerabilă s-a înregistrat în Suedia (62,8%), Finlanda (52,1%) și Danemarca (46,8%), iar cele mai scăzute în Belgia (14,3%), Luxemburg (14,7%) și Irlanda (16,1%). În 2024, România a înregistrat o pondere de 25,378% a consumului final brut de energie care a venit din surse de energie regenerabilă.

