Eurostat: Emisiile de gaze cu efect de seră generate de economia UE au scăzut cu 20%, din 2013

În 2024, emisiile de gaze cu efect de seră generate de activitățile economice și gospodăriile din Uniunea Europeană au totalizat 3,3 miliarde tone echivalent CO2, o scădere de 1% comparativ cu 2023 și o reducere de 20% față de 2013, arată datele publicate joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Între 2013 și 2024, sectorul energiei (furnizarea de electricitate, gaze, apă caldă și aer condiționat) a înregistrat cea mai accentuată rată de declin și cea mai semnificativă scădere per ansamblu, cu un recul de 49% (512 milioane tone echivalent CO2).

În timpul acestei perioade, alte trei alte activități economice au înregistrat scăderi de peste 10%: industria extractivă (37%, 25 milioane tone echivalent CO2), serviciile (14%, 36 milioane tone echivalent CO2) și industria (18%, 146 milioane tone echivalent CO2).

Singurele două activități economice cu o creștere a emisiilor au fost ‘transportul și depozitarea’ (14%, 57 milioane tone echivalent CO2) și sectorul construcțiilor (6%, trei milioane tone echivalent CO2).

În plus, din 2013 și până în 2024, intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră în UE a scăzut cu 34%. Cele mai semnificative reduceri au fost în Estonia (minus 64%), Irlanda (minus 50%) și Finlanda (minus 44%). În România, scăderea a fost de 34,7%.

Doar Malta (17%) a raportat o creștere a intensității emisiilor de gaze cu efect de seră din 2013.