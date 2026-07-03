Eurostat: Grecia și România, cele mai ridicate deficite de cont curent din UE, în primul trimestru

Uniunea Europeană a înregistrat un excedent de cont curent de 113,4 miliarde de euro (2,4% din PIB) în primul trimestru din 2026, după un plus de 99,2 miliarde de euro (2,1% din PIB) în precedentele trei luni și un surplus de 104,9 miliarde de euro (2,3% din PIB) în primul trimestru din 2025, arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În primele trei luni din acest an, 16 state membre UE au înregistrat excedent de cont curent (datele pentru Franța nu sunt disponibile), pe primele locuri fiind Germania (61,8 miliarde de euro), Țările de Jos (26,3 miliarde de euro), Irlanda (17,4 miliarde de euro), Danemarca (9,2 miliarde de euro), Spania (8,9 miliarde de euro), Suedia (8,8 miliarde de euro) și Austria (7,3 miliarde de euro), în timp ce alte 10 țări membre, printre care și România, au înregistrat deficit de cont curent.

În primul trimestru din 2025, țările membre UE cu cel mai ridicat deficit de cont curent au fost Grecia (minus 6,6 miliarde de euro), România (minus 5,3 miliarde de euro), Croația (minus 3,4 miliarde de euro) și Bulgaria (minus 2,4 miliarde de euro).

În primele trei luni din 2026, UE a înregistrat excedente de cont curent pe relația cu Marea Britanie (72,8 miliarde de euro), Elveția (38,7 miliarde de euro), Brazilia (11,1 miliarde de euro), Canada (10,1 miliarde de euro), Hong Kong (6,9 miliarde de euro), Rusia (3,5 miliarde de euro) și Japonia (3,2 miliarde de euro).

Deficite au fost pe relația cu China (minus 66,3 miliarde de euro), SUA (15,8 miliarde de euro), centrele financiare offshore (1,5 miliarde de euro) și India (minus 1,1 miliarde de euro).