Eurostat: Italia, România, Belgia și Austria, singurele state membre UE unde au scăzut vânzările cu amănuntul, în septembrie

Vânzările cu amănuntul au crescut cu 1,3% în Uniunea Europeană și cu 1% zona euro în septembrie, comparativ cu perioada similară din 2024, dar Italia, România, Belgia și Austria au fost singurele state membre ale blocului comunitar unde au scăzut vânzările cu amănuntul, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În UE, vânzările de produse non-alimentare au crescut cu 1,9%, cele de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 0,5%, iar cele de combustibili auto au crescut tot cu 0,5%.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creștere a volumului comerțului cu amănuntul în septembrie, comparativ cu perioada similară din 2024, s-a înregistrat în Cipru (8,5%), Malta (6,6%) și Bulgaria (5,7%). Singurele scăderi au fost în Italia (minus 2,3%), România (minus 2,1%), Belgia (minus 0,8%) și Austria (minus 0,1%).

De asemenea, vânzările cu amănuntul au scăzut cu 0,1% în zona euro și au rămas stabile în Uniunea Europeană în septembrie, comparativ cu luna precedentă (când s-a înregistrat un declin de 0,1% în ambele zone).

În UE, vânzările de produse non-alimentare au rămas stabile, în timp ce vânzările de alimente, băuturi și tutun au scăzut cu 0,2%, iar cele de combustibili auto au scăzut cu 0,9%.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creștere a volumului comerțului cu amănuntul în septembrie, comparativ cu luna precedentă, a fost în Luxemburg și Malta (ambele cu 1,7%), Estonia (1,5%) și Slovacia (1,4%), iar cel mai sever declin în Lituania (minus 1,1%), Letonia și Slovenia (ambele cu minus 0,7%) și Italia (minus 0,6%).

România a raportat un avans de 1,3% în septembrie, după un declin de 4% în august.

Conform datelor Institutului Național de Statistică, publicate joi, în România volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 2%, în septembrie 2025 comparativ cu septembrie 2024, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-5%) și la vânzările de produse nealimentare (-0,9%). Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 0,7%.

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate în septembrie 2025, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, afacerile din comerțul cu amănuntul au înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 1,9%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-4,4%) și la vânzările de produse nealimentare (-0,9%). Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 4,9%.

În septembrie 2025 comparativ cu august 2025, afacerile din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în luna septembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, au scăzut, pe ansamblu, cu 0,5%, ca urmare a scăderii înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-6,7%). Creșteri au înregistrat: vânzările de produse nealimentare (+4,1%) și comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (+0,3%).

Pe de altă parte, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a crescut, pe ansamblu, în luna septembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, cu 1,3%, datorită creșterilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (+1,5%), vânzările de produse nealimentare (+1,0%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (+0,3%).