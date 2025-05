Eurostat: Prețul mediu la electricitate pentru consumatorii casnici din UE a rămas stabil în 2024

Prețul mediu la electricitate pentru consumatorii casnici din UE a scăzut ușor, până la 28,72 euro pentru 100 kWh în semestrul doi din 2024, comparativ cu 28,89 euro pentru 100 kWh în prima jumătate a anului trecut, arată datele publicate marți de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Acest nivel de preț rămâne mult peste cel de dinaintea crizei energetice din 2022.

În 2024, ponderea taxelor în facturile la electricitate a crescut ușor, de la 24,3% la 25,1%. Deși pe ansamblu costurile cu energia și furnizarea în UE au scăzut în 2024, comparativ cu 2023, costurile de rețea au crescut în 18 state membre UE, rezultând o creștere generală a costurilor de rețea în UE cu 8,9% față de anul precedent.

În rândul UE se observă disparități ample în privința prețului mediu la electricitate pentru consumatorii casnici. Cele mai ridicate prețuri sunt în Germania (39,43 euro per 100 kWh), Danemarca (37,63 euro per 100 kWh) și Irlanda (36,99 euro per 100 kWh), iar cele mai scăzute în Ungaria (10,32 euro per 100 kWh), Bulgaria (12,17 euro per 100 kWh) și Malta (13,01 euro per 100 kWh).

În pofida mediei stabile la nivelul UE, comparația în monedele naționale indică modificări semnificative în unele țări. În semestrul doi din 2024, prețul electricității pentru consumatorii casnici a crescut în Portugalia (14,2% comparativ cu semestrul doi din 2023), Finlanda (13,6%) și Franța (12,9%), în timp ce în țări ca Letonia (minus 17,8%), Țările de Jos (minus 14,3%) și Belgia (minus 12,3%) s-au înregistrat reduceri de preț substanțiale.

Exprimate în PPS – puterea de cumpărare standard – cel mai ridicat preț la electricitate pentru consumatorii casnici a fost în Cehia (41), Cipru (35,70) și Germania (35,23), iar cel mai redus în Malta (14,33), Luxemburg (15,39) și Ungaria (15,45). În România prețul exprimat în PPS este de 32,69.

În cazul consumatorilor industriali din UE, în semestrul doi din 2024 prețul mediu la electricitate în UE a rămas stabil, mai multe țări înregistrând scăderi de preț decât creșteri. În medie, în semestrul doi din 2024 prețurile excluzând TVA au rămas relativ stabile, la 18,99 euro per kWh, de la 18,67 euro per kWh în prima jumătate a anului trecut.

În 19 state membre UE au scăzut prețurile la electricitate pentru consumatorii industriali, în timp ce în șase țări au crescut, comparativ cu semestrul doi din 2023. Scăderi importante au fost în Austria (minus 18,8%), Franța (minus 16,3%) și Belgia (minus 16,1%), iar creșteri în Portugalia (14,7%), Cehia (11,8%) și Danemarca (9,8%).