Eurostat: UE a înregistrat anul trecut un excedent al balanței comerciale de 128 miliarde de euro

Uniunea Europeană a înregistrat anul trecut un excedent al balanței comerciale de 128 miliarde de euro, reprezentând o scădere de opt miliarde de euro comparativ cu 2024 (136 miliarde de euro), arată datele publicate joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Între 2015 și 2025, UE a înregistrat excedent al balanței comerciale în fiecare an, exceptând 2022, pe fondul deficitului de pe urma comerțului din sectorul energetic. În toți ceilalți ani, excedentul comercial pe segmentul utilajelor, vehiculelor și produselor chimice a compensat deficitul provocat de energie.

Sectorul produselor chimice și conexe a înregistrat cea mai mare creștere în ultimul deceniu, dublând excedentul înregistrat în 2015 de la 128.3 miliarde de euro la 256,7 miliarde de euro. Și pe segmentul alimentelor și băuturilor a crescut excedentul comercial, de la 32 miliarde de euro la 39,7 miliarde de euro, iar pentru alte bunuri de la 9,5 miliarde de euro la 20,7 miliarde de euro.

În contrast, în categoria ‘alte bunuri industriale’ după un surplus de 11,3 miliarde de euro în 2015 s-a ajuns la un deficit de 37,6 miliarde de euro în 2025.

Deficitul la energie a crescut de la 226,4 miliarde de euro în 2015 la 298,9 miliarde de euro în 2025. Fluctuațiile prețurilor au avut o influență semnificativă la înregistrarea acestui deficit, care în 2020 se situa la 157,2 miliarde de euro, apoi a ajuns până la 649,5 miliarde de euro în 2022.

În privința principalilor parteneri comerciali, anul trecut Statele Unite au fost principala destinație de export, fiind responsabile pentru 21% din toate exporturile UE. Exporturile către SUA s-au situat la 554,9 miliarde de euro, o creștere de 3,6% comparativ cu 2024. Statele Unite sunt urmate de Marea Britanie (345,5 miliarde de euro, sau 13,1% din totalul exporturilor) și Elveția (219,5 miliarde de euro, sau 8,3% din totalul exporturilor).

Pe de altă parte, cea mai mare a importurilor UE a provenit anul trecut din China – 559,4 miliarde de euro – o creștere de 6,4% comparativ cu 2024, cu o pondere totală de 22,3% din toate importurile. China este urmată de Statele Unite (355,5 miliarde de euro; 14,1% din ponderea totală) și Marea Britanie (158,6 miliarde de euro; 6,3%).