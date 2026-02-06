Eurostat: Volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 1,7% în UE, în decembrie 2025

Volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 1,7% în Uniunea Europeană și cu 1,3% în zona euro, în decembrie 2025, comparativ cu decembrie 2024, dar Slovacia și România au înregistrat cel mai semnificativ declin al acestui indicator, conform datelor publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creștere a volumului comerțului cu amănuntul în decembrie, comparativ cu perioada similară din 2024, s-a înregistrat în Cipru (8,2%), Bulgaria (7,7%) și Luxemburg (6,2%), cele mai semnificative scăderi fiind în Slovacia (minus 5,1%), România (minus 2,1%) și Estonia (minus 1%).

În UE, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 0,8%, cele de produse non-alimentare cu 2%, iar cele de combustibili auto cu 2,4%.

Conform Eurostat, pe ansamblul anului trecut, volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 2,3% în Uniunea Europeană și în zona euro, față de 2024.

Volumul comerțului cu amănuntul a scăzut cu 0,5% în Uniunea Europeană și în zona euro, în decembrie, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat un avans de 0,2% în UE și de 0,1% în zona euro.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creștere a volumului comerțului cu amănuntul în decembrie, comparativ cu luna precedentă, s-a înregistrat în Luxemburg (7%), Slovacia (3,1%) și Croația (1,8%), cele mai semnificative scăderi fiind în Portugalia (minus 3,1%), Suedia (minus 1,9%) și Danemarca (minus 1,6%). România a raportat un avans de 0,6% în decembrie, după o creștere de 0,2% în noiembrie.

În UE, vânzările de alimente, băuturi și tutun au scăzut cu 0,1%, cele de produse non-alimentare cu 0,9%, în timp ce vânzările de combustibili auto au crescut cu 0,1%.

Conform datelor Institutului Național de Statistică, în România volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, a urcat anul trecut, pe ansamblu, cu 0,2%, față de 2024, pe fondul creșterilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (+1,9%) și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (+1,5%).

În schimb, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 2,7%.

În luna decembrie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a crescut față de luna anterioară, atât ca serie brută cu 5,8%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 0,6%.

Raportat la decembrie 2024, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a scăzut în decembrie 2025, atât ca serie brută, cu 1,6%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 2%.

Potrivit datelor INS, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, a crescut în luna decembrie 2025, comparativ cu noiembrie 2025, pe ansamblu, cu 5,8%, datorită majorării consemnate la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (+15,5%) și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (+8,5%). Vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 1,4%.

Pe serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, afacerile din comerț au crescut, pe ansamblu, în luna decembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, cu 0,6%, datorită creșterii înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (+2,6%) și la vânzările de produse nealimentare (+0,1%). Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au rămas la același nivel.

În decembrie 2025, față de luna similară din 2024, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, a scăzut pe ansamblu cu 1,6%, ca urmare a declinului înregistrat la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,5%) și la vânzările de produse nealimentare (-2,3%). Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 4,3%.

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), în luna decembrie 2025, comparativ cu decembrie 2024, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 2%, ca urmare a scăderilor din vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,0%) și la vânzările de produse nealimentare (-2,3%). Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 3,2%.