Exporturile agroalimentare ale UE au atins un maxim istoric de 238,4 miliarde euro în 2025

Cel mai recent raport privind comerțul agroalimentar al Uniunii Europene, publicat vineri de Comisia Europeană, arată că exporturile agroalimentare ale UE au atins un nou record în 2025, în pofida provocărilor economice globale, informează executivul comunitar.

Exporturile agroalimentare ale UE s-au cifrat la 238,4 miliarde euro în 2025, ceea ce reprezintă o creștere cu 1% (sau 2,3 miliarde euro) față de 2024. Marea Britanie a rămas principala destinație pentru exporturile agroalimentare ale UE, reprezentând 23% din total (55,6 miliarde euro).

Printre alte evoluții-cheie, au crescut semnificativ exporturile în Elveția (avans de 7% sau 1,2 miliarde euro) și Turcia (creștere de 16% sau 1,1 miliarde euro). Preparatele din cereale, produsele lactate și vinul au continuat să conducă exporturile UE, în timp ce cacaua, cafeaua și ciocolata au înregistrat cele mai mari creșteri de valoare, în mare parte din cauza majorării prețurilor.

Pe de altă parte, importurile agroalimentare ale blocului comunitar au crescut cu 9%, sau 15,3 miliarde de euro, față de 2024, până la la 188,6 miliarde euro. Marea Britanie, Brazilia și SUA au rămas principalii furnizori, cu cacao, cafea și fructe și fructe cu coajă lemnoasă, care au determinat creșterea importurilor din cauza prețurilor mai mari la nivel mondial.

UE a înregistrat un excedent comercial agroalimentar global de 49,9 miliarde euro în 2025. Această valoare este cu 13,3 miliarde euro mai mică decât excedentul total din 2024, în principal din cauza creșterii prețurilor de import ale unor produse de bază esențiale, cum ar fi cafeaua, cacaua, fructele și fructele cu coajă lemnoasă.

UE rămâne primul exportator mondial de produse agroalimentare și a fost, de asemenea, cel mai mare importator mondial în 2025.

Comerțul cu produse agroalimentare a reprezentat 9% din totalul exporturilor UE (2.600 miliarde de euro), 7,5% din totalul importurilor UE (2.500 miliarde de euro) și 37% din excedentul comercial total al UE în 2025.