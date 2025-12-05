Exporturile Australiei de carne de vacă au atins un nivel record anul acesta

Exporturile Australiei de carne de vacă au atins deja un nivel record anul acesta, datorită cererii solide din SUA, conform organizației Meat & Livestock Australia, în condițiile în care nu se văd indicii redresării turmelor de bovine, transmite Bloomberg.

În primele 11 luni din acest an livrările s-au situat la 1,4 milioane tone, un avans anual de 15%, și peste nivelul de 1,34 milioane tone din 2024.

Statele Unite rămân principala piață de export, fiind responsabile pentru aproximativ o treime din cantitatea de carne de vacă din Australia, chiar dacă administrația Trump a impus taxe vamale de 10%, care între timp au fost eliminate. Importurile americane de carne de vacă au crescut în ultimii ani, numărul turmelor de bovine ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimii 70 de ani iar prețurile cărnii roșii în supermarketuri au crescut. În noiembrie președintele Donald Trump anunțase că va reduce taxele la importurile de carne de vacă.

”Deși taxele vamale erau în vigoare, exporturile australiene de carne de vacă s-au menținut solide și reziliente, datorită cererii excepțional de ridicate din SUA”, care a fost exacerbată de nivelul minim istoric al producției americane de carne de vacă, se arată într-un comunicat al MLA.

Exporturile Australiei de carne de vacă în SUA s-au situat la 412.000 tone în primele 11 luni din acest an, o creștere anuală de 17%. Livrările către China au urcat cu 43%, la 243.000 tone, înregistrându-se și creșteri ale importurilor din Japonia și Coreea de Sud.

Producția de carne de vită a Australiei ar urma să atingă un nivel record în 2025, în pofida reducerii numărului turmelor de bovine în statele din sud-est, din cauza anilor de secetă.

Cererea globală de carne de vită este în creștere iar Australia este bine poziționată pentru a profita de aceste evoluții în 2026, a afirmat Andrew Cox, director în cadrul MLA.