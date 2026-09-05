Exporturile Coreei de Sud au atins un nou record, chiar dacă anul nu s-a încheiat

Exporturile Coreei de Sud au ajuns la 709,4 miliarde de dolari, de la începutul anului și până în prezent, depășind precedentul record stabilit pe parcursul anului 2025, a anunțat, sâmbătă, Administrația Vamală sud-coreeană, în contextul în care a patra economie asiatică profită de explozia cererii globale pentru cipuri de inteligență artificială, transmite Reuters.

Exporturile Coreei de Sud au atins 709,3 miliarde de dolari anul trecut, al doilea record anual consecutiv.

Țara asiatică este pe cale să ajungă la exporturi anuale în valoare de o mie de miliarde de dolari, până la începutul lunii decembrie, devenind al patrulea stat care atinge acest prag după Statele Unite, China și Germania, potrivit Administrației vamale sud-coreene.

‘Exporturile noastre continuă să înregistreze un ritm de creștere remarcabil, chiar și în contextul unui mediu comercial incert din cauza protecționismului consolidat, a restructurării lanțurilor de aprovizionare globale și a situației din Orientul Mijlociu’, a transmis instituția vamală sud-coreeană.

Din ianuarie până în august, exporturile de semiconductori ale Coreei de Sud au crescut cu 169,6% în ritm anual, ajungând la 281 de miliarde de dolari și reprezintă 41% din totalul exporturilor țării.

Coreea de Sud găzduiește principalii producători mondiali de cipuri de memorie, Samsung Electronics și SK Hynix, care beneficiază de creșterea prețurilor, deoarece boom-ul investițiilor în inteligență artificială a creat o criză de cipuri.

În schimb, autoturismele, al doilea produs de export al Coreei de Sud, au înregistrat o scădere a livrărilor în străinătate de 4% în perioada ianuarie-august 2026, față de aceiași perioadă a anului trecut.

În ceea ce privește schimburile cu principalii parteneri comerciali, exporturile Coreei de Sud către China, principala sa piață de export, au crescut cu 76% în primele opt luni, iar livrările către Statele Unite au crescut cu 57%.

Banca Centrală a Coreei de Sud și-a îmbunătățit prognoza de creștere economică pentru acest an, la 3,3%, citând exporturile solide de cipuri, impulsionate de cererea pentru infrastructură care are legătură cu Inteligența Artificială.