Bulgaria a exportat armament în valoare de 13 miliarde de leva (6,65 miliarde de euro), de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei declanşată de către Rusia, marcând o creştere istorică a industriei de apărare a ţării, scrie agenţia Novinite.

Potrivit ministrului Economiei, Petar Dilov, acest sector a devenit unul dintre pilonii creşterii economice a Bulgariei, reprezentând acum peste 4% din PIB. Amploarea producţiei şi a exporturilor după 2022 evidenţiază poziţia Bulgariei ca un contribuitor crucial la capacitatea colectivă de apărare a Europei.

Un exemplu frapant este performanţa VMZ-Sopot, producătorul de armament deţinut de statul bulgar. În 2021, compania a raportat venituri de 191 de milioane de leva. Până anul trecut, vânzările crescuseră spectaculos la 900 de milioane de leva, iar în 2025 VMZ a depăşit pragul simbolic de 1 miliard de leva în venituri anuale. Compania are în prezent aproximativ 5.000 de angajaţi, iar numărul angajaţilor a crescut cu aproape 350 doar în ultimul an.

Salariul mediu brut lunar la VMZ a ajuns la 2.500 de leva (circa 6.500 lei), subliniind în continuare impactul tot mai mare al industriei asupra ocupării forţei de muncă şi a veniturilor gospodăriilor.

Această expansiune a fost alimentată de tradiţia de aproape un secol a Bulgariei în producţia de arme, combinată cu capacităţile industriale existente şi mediul de securitate global în schimbare. Contribuţia sectorului de apărare a fost un factor cheie în susţinerea creşterii economice în anii dificili pentru Europa, susţinând nu numai PIB-ul naţional, ci şi creşterile de pensii şi salarii în întreaga ţară.

Datele de la Ministerul Economiei arată clar că industria de apărare a devenit principalul motor al creşterii economice a Bulgariei. De la începutul războiului din Ucraina, veniturile au depăşit cu 10 miliarde de leva nivelurile obişnuite pentru sector în anii precedenţi. Regiuni întregi depind acum de această creştere, deoarece rolul Bulgariei în efortul de război nu este definit de donaţii directe, ci de furnizarea de arme pe bază comercială, profitând de pe urma conflictului, consolidându-şi în acelaşi timp poziţia de exportator major de arme.