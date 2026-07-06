Exporturile de cereale ale Ucrainei au scăzut cu 8,4% în anul agricol 2025/2026

Exporturile de cereale ale Ucrainei au scăzut cu 8,4%, până la 37,2 milioane de tone, în anul agricol iulie 2025/ iunie 2026, de la 40,6 milioane de tone în sezonul precedent, a declarat adjunctul ministrului Economiei, transmite Reuters.

Ucraina este unul dintre cei mai mari cultivatori și exportatori mondiali cereale. Cu toate acestea, țara vecină s-a confruntat cu o scădere a producției și exporturilor de cereale, după ce Rusia a ocupat sau minat o parte importantă din teritoriul Ucrainei.

Datele publicate de Ministerul ucrainean al Economiei arată că exporturile de grâu au scăzut până la 14,1 milioane de tone în 2025/26, de la 15,7 milioane de tone în 2024/25, în timp ce exporturile de porumb au scăzut până la 21,3 milioane de tone, de la 21,9 milioane de tone. În mod tradițional, exporturile combinate de grâu și porumb reprezintă aproximativ 95% din totalul exporturilor de cereale ale Ucrainei.

În primăvara acestui an, Ministerul ucrainean al Economiei a anunțat că se așteaptă ca exporturile de cereale să ajungă la 43 de milioane de tone în sezonul 2026/27, după o recoltă bună și creșterea rezervelor.

La rândul său, firma de consultanță în agricultură APK-Inform a prognozat, luna trecută, că Ucraina ar putea recolta 59 de milioane de tone de cereale în 2026, față de 61 de milioane de tone în 2025. De asemenea, exporturile de cereale ale Ucrainei ar putea crește până la 42,8 milioane de tone, față de 40,3 milioane de tone în 2025/26.

Potrivit aceleiași firme de consultanță, stocurile reportate ar fi putut crește de la 7,1 milioane de tone, până la 9,6 milioane de tone, la 1 iulie 2026, un avans semnificativ. Proprietarii de terminale de export de cereale și comercianții de cereale susțin că atacurile rusești asupra instalațiilor de export ucrainene din porturile Mării Negre au complicat și au crescut costul transporturilor.