Exporturile Germaniei au scăzut neașteptat în august

Exporturile Germaniei au scăzut în mod surprinzător în august, pe fondul reducerii livrărilor către Statele Unite, în timp ce importurile s-au redresat moderat, informează DPA.

Oficiul federal de statistică a informat joi că exporturile Germaniei au scăzut cu 0,8% în august față de luna precedentă, când s-a înregistrat un declin de 0,5%. Analiștii estimau o creștere de 0,8% a exporturilor.

Importurile Germaniei au urcat cu 0,9%, inversând scăderea de 5,5% din iulie, în timp ce analiștii estimau o creștere de 2,8% .

Excedentul comercial al Germaniei s-a redus la 19,5 miliarde de euro în august, de la 21,6 miliarde de euro în iulie și față de 17,6 miliarde de euro în august.

În ritm anual, exporturile Germaniei au urcat cu % în august, după un avans de 6,4% în iulie, în timp ce creșterea importurilor a accelerat la 6%, de la 3,2%.

Exporturile către țările UE au scăzut cu 0,6%, iar cele către statele din afara blocului comunitar s-au redus cu 1,1%. Livrărilor către Statele Unite au înregistrat un declin de 6,3%, iar cele către Marea Britanie au crescut cu 16,7%.

De asemenea, exporturile către China au urcat cu 4,7%, dar importurile au crescut cu 11%.

Germania este principalul partener comercial al României. La nivelul UE, Germania este principala destinație a bunurilor exportate de 17 state membre și una dintre primele trei destinații pentru 22 de state membre.