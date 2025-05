Reforma Romsilva nu mai are cale de întoarcere, iar o mai bună administrare a pădurilor și a resurselor Regiei înseamnă, în primul rând, să oprim risipa, iar apoi să ne concentrăm pe acele activități care pregătesc un sector forestier eficient la toate nivelurile, a transmis ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet.

‘Reforma Romsilva nu mai are cale de întoarcere. Am spus-o și astăzi, la dezbaterea publică pe marginea proiectului de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Naționale a Pădurilor, pentru că îmi doresc să nu ratăm momentul unei reorganizări temeinice, consistente. O mai bună administrare a pădurilor și a resurselor Regiei înseamnă, în primul rând, să oprim risipa, iar apoi să ne concentrăm pe acele activități care pregătesc un sector forestier eficient la toate nivelurile, rezilient și actualizat cu noile tehnologii. E singurul mod de lucru prin care putem fi siguri că lăsăm copiilor noștri o moștenire verde viguroasă, iar eu cred că acesta e și punctul pe care îl avem în comun cu toții – autorități, silvicultori, reprezentanți ai asociațiilor și sindicatelor din industria lemnului, ai administrațiilor parcurilor naturale și naționale, ai societății civile – și de la care trebuie să începem orice discuție referitoare la redresarea și reorganizarea Romsilva, care este unul dintre jaloanele PNRR’, a scris ministrul, marți, pe pagina sa de Faebook.

El a subliniat că, prin dialog, se poate ajunge la soluții echilibrate și sustenabile, care să răspundă atât nevoilor de gestionare durabilă a pădurilor, cât și celor economice și sociale.

‘Așa cum am anunțat, țin foarte mult ca măsurile de reorganizare a Romsilva să aibă în centru transparența, responsabilitatea și o viziune pe termen lung, construită împreună cu toate părțile implicate. Voi continua să susțin aceste principii în toate întâlnirile și deciziile care urmează, pentru că sunt convins că acestea sunt baza unei reforme reale, care să redea românilor încrederea în capacitatea Regiei – ca instituție a statului – de a administra responsabil patrimoniul forestier al țării. Mă bucur că am avut o discuție amplă despre parcurile naturale și naționale și le mulțumesc încă o dată celor care au bătut drumul până la minister, ca să facem schimb de opinii cu privire la modul în care acestea pot fi mai bine finanțate, mai bine gestionate și mai bine pregătite să atragă finanțări europene. Îmi mențin părerea, nimic nu ne oprește să fim eficienți și ambițioși, iar faptul că am convenit să discutăm chestiunile de natură tehnică în perioada următoare, în cadrul unor grupuri de lucru săptămânale, sper că ne va ajuta să aducem la aceeași masă vocile care susțin interesul pădurii, dincolo de orice alte preocupări’, a precizat Fechet.

Ministrul a adăugat că vor fi puse în balanță toate propunerile din proiectul de Hotărâre de Guvern inițiat și și-a exprimat cănvingerea că se va găsi cea mai bună formulă care să pună lucrurile pe direcția bună la Romsilva, fără a afecta în niciun fel activitatea celor din teren, din contra, îmbunătățindu-le condițiile de lucru.

‘Contez pe cei care au înțeles că acesta este un demers serios și făcut cu bună-credință, pentru că scopul este să avem o Regie sănătoasă și eficientă, iar românii să se poată mândri cu păduri bine administrate’, a punctat Mircea Fechet.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat, la finele lunii trecute, că a respins propunerea de buget pe care Regia Națională a Pădurilor (RNP) Romsilva a comunicat-o ministerului, iar pe schema de reorganizare a instituției numărul directorilor va scădea de la 121 la aproximativ 17.

Oficialul a menționat, totodată, că își asumă reformarea Romsilva ‘de sus în jos’, pentru ‘asigurarea unei structuri de conducere mai suple, prin reducerea numărului directorilor cu 86%’.

‘Așadar, pe schema pe care o propun, din 121 de directori ar trebui să rămână aproximativ 17. Fiecare din acești directori va avea un contract de mandat pe cinci ani și va avea indicatori foarte clari de performanță, pe care, în măsura în care nu îi va îndeplini, va putea fi revocat. Totodată, am luat în considerare o gospodărire mai eficientă a suprafeței fondului forestier național. Am propus ca o Direcție silvică să nu poată avea mai puțin de 200.000 de hectare. E adevărat că urmează să compensăm, pentru că nu-i tot una să ai pădure la munte sau să ai pădure la câmpie. Astăzi, există Direcții silvice cu puțin peste 20.000 de hectare. Consider că pentru a deveni director, înainte de toate, trebuie să ai o suprafață însemnată de pădure pe care să o administrezi. Totodată, angajarea personalului Romsilva se va face prin concurs național, organizat la sediul structurii centrale. Dorim, așadar, să oferim șanse egale celor care aleg să profeseze în domeniul silviculturii’, a subliniat atunci ministrul.

El a adăugat că, odată cu reformarea Romsilva, cele 22 de administrații ale Parcurilor Naționale se vor uni într-o singură entitate, cu un singur director și cu o singură Direcție-suport.