Florin Barbu: Inflația e foarte mare, trebuie să luăm o decizie în guvern, să venim cu un mecanism să temperăm inflația

Inflația este o problemă majoră pentru sectorul agricol din România, crede ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Prezent la Conferința națională Income Magazine Corporate „Agricultura 2026: ieșirea din impas. De la producție agricolă la procesare și valoare adăugată”, acesta a declarat că propunerea ministerului Agriculturii este aceea de a plafona adaosul comercial atunci când inflația crește peste 5%.

„Anul 2026 se arată unul bun în agricultură. În momentul de față e destul de greu, ministerul nu are bugetul aprobat. Suntem aici cu mulți producători cu multe proiecte aprobate la nivelul ministerului, atât pe parte componentă, fonduri europene, cât și ajutor de stat. Sigur că e o îngrijorare, incertitudine la nivel european, dar dacă am putea fi un pic mai atenți, instabilitatea europeana poate deveni o oportunitate pentru România.

Mercosur… sunt foarte multe riscuri. Eu și colegii nu ne-am opus acordului. Am considerat întotdeauna că orice comerț liber poate aduce beneficii pe toate domeniile, fiecare stat se poate dezvolta pe un acord corect. Comerțul liber fără garanții, fără protecții, garanții de bun simț, acest comerț poate deveni de dumping. Sunt pe rețelele de socializare foarte mulți care au postat – ficatul de pui. Nu cred că se poate vinde în UE ficat din zona Mercosur vândut cu 9 lei pe kilogram. Din punct de vedere al costului de producție, sustenabilitate – nu ai cum să intri în comeptitie cu prețuri de dumping din zona Mercosur. Nimeni nu poate da copiilor ficat cu 9 lei. Din datele tehnice, fișe de cost – orice pui crescut la 2,2 kilograme are undeva la 20 de grame de ficat. Asta înseamnă 50 de pui pentru un kilogram de ficat. Cred că nu putem merge în continuare cu prețuri de dumping și să distrugem fermierii români.

În momentul de față.. s-a spus public că Mercosur nu are impact foarte mare… Dacă mergem pe anumite componente dintr-un pui… pieptul de pui. Din analize făcute cu producătorii de pui din România, dar și colegi din Franța și Italia, dacă se importă din zona de Mercosur 180.000 de tone reprezintă 25% din consumul UE, și cred că ar afecta foarte mult. Lucrul acesta se va întâmpla garantat.

Din punctul meu de vedere inflația e foarte mare. Aici trebuie să luăm o decizie în guvern, să creăm mecanism să temperăm inflația. Nu o măsură de plafonare, am avut o discuție cu colegii în Parlament – dacă inflația e sub 5% putem merge pe o marjă de adaos comercial negociată. Dacă sare de 5% să se aplice direct un mecanism de plafonare a tuturor produselor agroalimentare din România. Cred că e o măsură corectă prin a stabiliza inflația. Se pare că consumul scade dramatic… În ultimile 2 luni am avut o scădere cu aproximativ 30%. Noi trebuie să mergem în continuare pe aceste mecanisme, nu trebuie să intervenim în piață.

În momentul de față discuția trebuie să fie cu procesare, zona de retail, o discuție corectă, clară. În decembrie 2022 în sectorul de porc plăteam bunăstare prin Apia undeva la 2.7 milioane de capete. Anul acesta s-au depus pentru plăți aproape 4.7 milioane de capete.

Eu am toate studiile economice, le voi pune pe masă. Voi avea discuție și la nivel de guvern. Mi-aș dori foarte mult ca toate celelalte ministere – ministerul Agriculturii nu face comerț, fac apel la toți colegii, în aceste perioade cu risc major de impact asupra agriculturii, industriei alimentare și zootehniei trebuie rezolvate. Să ne punem la masă, să lăsăm orgoliile și să luăm măsuri pentru fermierii români.

Am crescut TVA, creditare cu dobânzi mari, dacă mai vine și gazul… toate creșterile se vor reflecta în fișa de cost și vom trece la o nouă etapă și iar scade consumul și avem aceleași lucruri cum se întâmplă și acum și vom avea instabilitate. Trebuie să fim atenți, două măsuri au dus la creșterea inflației și scăderea consumului”, a declarat ministrul agriculturii în cadrul conferinței.