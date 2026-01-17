Florin Manole: Integrarea romilor pe piața muncii este o decizie economică inteligentă pentru România și UE

Integrarea cât mai bună pe piața muncii a romilor este o decizie economică inteligentă, într-un context marcat de lipsa forței de muncă și de presiuni economice tot mai mari, susține ministrul Muncii, Florin Manole.

”La conferința organizată de POLITICO, The Roma Factor: catalyzing innovation and growth in Europe, am vorbit despre un adevăr simplu: UE nu își mai poate permite să lase nefolosit potențialul oamenilor care pot și vor să muncească. Într-un context marcat de lipsa forței de muncă și de presiuni economice tot mai mari, integrarea cât mai bună pe piața muncii a romilor este o decizie economică inteligentă. Știu toate etichetele, prejudecățile, toată gândirea simplistă și standardizată că romii nu vor să muncească. Anticipez și comentarii de tot felul. Dar asta nu contează, ci realitatea: vorbim de oameni care au nevoie de acces egal la educație, formare și locuri de muncă stabile. În schimb, vreau să fiu foarte clar și invers, resursele publice nu trebuie și nu vor fi risipite fără rezultat. Ca ministru al muncii, cred că soluția este clară: investiții în oameni, în competențe și în șanse egale. Incluziunea înseamnă muncă, demnitate și contribuție, pe care să o facem toți fără prejudecăți”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, o economie puternică este una în care toți cei care pot munci sunt sprijiniți să o facă. ”România și Europa au nevoie de toate motoarele pornite”, a adăugat ministrul.