FMI cere țărilor să mențină comerțul ca motor al creșterii economiei mondiale

Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a cerut statelor membre să mențină comerțul ca motor de creștere pentru economia mondială, în pofida noilor taxe vamale anunțate de președintele Donald Trump, și a avertizat că un război comercial extins ar avea consecințe negative, transmite Reuters.

Georgieva, vorbind cu jurnaliștii la reuniunile anuale ale FMI și Băncii Mondiale, a apreciat că economia mondială a avut o evoluție mai bună decât previziona instituția la precedentul summit de la Washington, în aprilie, dar încă se confruntă cu multe riscuri, inclusiv inflația, nivelul ridicat al datoriilor și sporirea turbulențelor în țări din întreaga lume.

Marți, Fondul Monetar Internațional a revizuit în creștere estimările privind avansul economiei mondiale în acest an, până la 3,2%, de la 3% cât prognoza în iulie și 2,8% cât era avansul indicat în aprilie. În 2026, economia mondială ar urma să înregistreze o expansiune de 3,1%, un nivel similar cu cel previzionat de FMI în iulie.

Calmul relativ din ultimele luni a fost răscolit săptămâna trecută, când China a impus noi controale la exporturile metalelor de pământuri rare, necesare în sectorul tehnologic, iar Trump a reacționat, prin impunerea de noi taxe vamale de 100% la importurile din China.

Georgieva a atras atenția că până acum doar trei țări – Statele Unite, China și Canada – au majorat taxele vamale și a cerut statelor să dea dovadă de reținere pentru a evita evoluțiile negative, cum ar fi inflația ridicată, încetinirea economiei și creșterea șomajului.

‘Dacă tensiunile comerciale escaladează, impactul va fi, desigur, negativ. De aceea spunem … vă rog nu faceți asta. Nu este o decizie viabilă’, a apreciat șeful FMI.

Referindu-se la SUA, Georgieva a declarat: ‘Cea mai mare economie din lume a ales să folosească taxele vamale ca un instrument în relațiile cu partenerii. Ceea ce este interesant este că restul lumii nu a urmat până acum această tendință’.

Dintre cele 191 de state membre FMI, 188 au ales să nu impună măsuri de retorsiune și și-au consolidat legăturile comerciale. ‘India încă menține unele bariere comerciale. Există taxe vamale impuse de India, există unele restricții. Și trebuie să ne gândim: unde vrem să ajungem? Vrem să mergem în direcția menținerii și sporirii restricțiilor, sau vrem să procedăm altfel?’, s-a întrebat directorul general al FMI. Oficialul a explicat că relațiile Indiei cu Uniunea Europeană par să indice dorința de extindere a legăturilor comerciale.

De asemenea, a afirmat Georgieva, statele cu un excedent extern ridicat, cum ar fi China, ar trebui să se bazeze mai mult pe consumul intern decât pe exporturi, în timp ce țările cu deficite fiscale ridicate, cum ar fi Statele Unite, trebuie să le reducă, pentru a ajuta economia în ansamblu.

Datoria publică este aproape de un nivel ridicat record și încă crește, iar dezechilibrele excesive afectează multe țări, incertitudinile sporind și ducând la tulburări sociale în multe locuri. ‘Forța schimbării face economia mondială mai puțin predictibilă, și afectează oamenii. Aceștia sunt anxioși, ies pe străzi pentru a cere oportunități mai bune’, a atras atenția Georgieva.