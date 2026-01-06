Foxconn, partener al Nvidia, raportează un salt de 22% al veniturilor pe fondul extinderii infrastructurii pentru inteligenţă artificială

Foxconn, principal partener al Nvidia, a raportat o creştere de 22% a veniturilor în ultimul trimestru din 2025, pe măsură ce companiile din tehnologie accelerează investiţiile în infrastructura necesară inteligenţei artificiale, transmite CNBC.

Cunoscută şi sub numele de Hon Hai Precision Industry, Foxconn a înregistrat venituri de 2,6 trilioane de dolari taiwanezi (aproximativ 83 de miliarde de dolari) în trimestrul încheiat în decembrie, susţinute de evoluţia solidă a diviziilor de componente şi servicii de tip cloud, a precizat compania.

Rezultatul a depăşit estimările analiştilor, care indicau venituri de aproximativ 2,4 trilioane de dolari taiwanezi, potrivit datelor furnizate de LSEG.

Foxconn este cel mai mare producător de electronice pe bază de contract la nivel mondial. Compania produce serverele care găzduiesc cipurile din centrele de date şi asamblează, totodată, telefoanele Apple iPhone.

Grupul a devenit un actor-cheie în ecosistemul inteligenţei artificiale, într-un context în care marile companii se grăbesc să construiască infrastructura necesară noilor tehnologii. Acţiunile Foxconn au crescut cu 25% în 2025, după un avans de 76% în anul precedent.

”Veniturile din trimestrul patru al anului 2025 au înregistrat o creştere puternică atât faţă de trimestrul anterior, cât şi faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, depăşind aşteptările noastre şi creând o bază ridicată de comparaţie pentru primul trimestru”, a transmis compania într-un comunicat.

În noiembrie, Foxconn a semnat un parteneriat cu OpenAI pentru a colabora la proiectarea echipamentelor hardware de generaţie următoare dedicate infrastructurii de inteligenţă artificială. În luna mai, compania a anunţat un parteneriat cu Nvidia şi guvernul taiwanez pentru furnizarea infrastructurii unui important centru de producţie AI din Taiwan.

De asemenea, în iulie, Foxconn a anunţat că a preluat o participaţie în compania de construcţii pentru centre de date TECO Electric & Machinery Co.

Pentru perioada următoare, Foxconn estimează că rezultatele financiare se vor situa aproape de limita superioară a intervalului ultimilor cinci ani, susţinute de creşterea continuă a livrărilor de sisteme pentru centre de date dedicate inteligenţei artificiale, chiar dacă primul trimestru este considerat, în mod tradiţional, un sezon mai slab pentru produsele din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.