Fritz: La fiecare lege proastă a PSD, vom veni cu un contraproiect

USR, aflată în Opoziție, va fi atentă la toate deciziile pe care PSD le va lua, iar la fiecare lege ‘proastă’ va veni cu un contraproiect, a declarat, sâmbătă, președintele partidului, Dominic Fritz, la Congresul formațiunii în cadrul căruia de alege noul Birou Național.

‘Acum două luni, PSD a scris o lege ca să mă scoată din Primărie. Nu cred că se așteptau ca astăzi, tot partidul să se reunească la Timișoara. Au vrut să-i umilească pe timișoreni și să îngenuncheze USR, dar iată că suntem aici, cu capul sus și în picioare. După zece ani în care ne-au atacat, au plătit milioane ca să ne defăimeze, ne-au făcut dosare, ne-au anulat alegeri și voturi și ne-au cântat prohodul de o mie de ori, iată că tot suntem aici: un USR demn, unit, care se ține de treabă pentru români și un USR care se ține de cuvânt, oricâte presiuni s-ar face asupra noastră’, a afirmat Fritz.

Potrivit acestuia, USR nu va fi ‘scara’ pe care să revină la putere PSD. ‘Nu vom fi scara pe care PSD se întoarce la putere. (…) Cu ei nu te înțelegi, cu ei te lupți. De aceea, nu vi s-a părut și vouă straniu când ni s-au propus premieri a căror principală calitate era faptul că se înțeleg cu toată lumea, că sunt non-conflictuali? Păi cum să te bați pentru români dacă stai cuminte, non-conflictual și diplomatic când PSD începe din nou să prade bugetul?’, a susținut Dominic Fritz.

El a spus că încrederea USR în premierul Luca Niculescu se poate măsura prin refuzul la solicitările PSD.

‘De câte ori (Luca Niculescu) va spune nu PSD, de câte ori va refuza o semnătură, acolo vom vedea dacă este un premier de partea românilor sau un premier de partea privilegiaților. Mă tem că relația dintre Sorin Grindeanu și Luca Niculescu va fi ca în proverbul acela: cine plătește lăutarii comandă muzica. Doar că invers. Grindeanu comandă muzica, Niculescu cântă, iar lăutarii trebuie să-i plătească românii. Și nici nu se ascunde. (…) După șase luni, PSD îl va evalua pe premier. Să vadă dacă a cântat cum i s-a comandat’, a completat Fritz.

În opinia sa, PSD nu va tăia din cheltuielile statului și nu va lupta cu corupția.

‘Rectificarea Guvernului lor, cu cifrele lor. Și ce scrie acolo? Deficitul a scăzut. După nouă luni era la 3,8%. Acum cer o a doua rectificare, pentru că ministerele vor 60 de miliarde în plus, bani care, evident, nu există. Grindeanu a căutat gaura și n-a găsit-o. Așa că acum o face PSD. Toată România știe: PSD fie va crește deficitul, ceea ce va crește din nou prețurile – doar anul acesta dăm peste 12 miliarde de euro din banii munciți de cetățeni numai pe dobânzi, fie va crește taxele, iar noi ne vom opune din toate puterile. Ce sigur nu va face PSD este să taie din cheltuielile statului, să lupte cu corupția, să se asigure că banii se duc în servicii publice de calitate, nu în zboruri de lux. Și vor face toate acestea cu sprijinul pe furiș al AUR’, a mai susținut liderul USR.

Conform acestuia, AUR nu este anti-sistem, ci este ‘supapa’ sistemului: ‘AUR nu e anti-sistem. Este supapa sistemului, ca furia oamenilor să nu se îndrepte împotriva adevăraților vinovați. În timp ce noi ne-am ținut de treabă, PSD și AUR s-au ținut de mână, ca furia oamenilor să nu se îndrepte împotriva adevăraților vinovați’.

‘România are nevoie de o reformă administrativă adevărată, nu de formă. Are nevoie de reforme economice care să îndrepte banii spre buzunarele oamenilor, nu spre sinecuri. România are nevoie de un stat de drept în care nimeni să nu fie deasupra legii și în care prescripția să nu mai fie o scăpare. Are nevoie de servicii secrete puternice, dar care să răspundă în fața Parlamentului, fără ofițeri acoperiți în politică, în justiție și în presă. Reforma lor propusă de USR stă de doi ani în sertarele Senatului. România are nevoie de continuarea investițiilor în apărare, ca oamenii de la granița de est să poată dormi liniștiți, nu de spectacol politic împotriva banilor din SAFE. Toate acestea fac parte din oferta USR. Pentru ele ne vom lupta în Opoziție și pe ele le vom garanta când ne vom întoarce la guvernare’, a mai declarat Dominic Fritz.