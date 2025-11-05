FT: Proiectul BCE privind euro digital este sabotat de europarlamentari și bănci

Planul Băncii Centrale Europene privind lansarea unui euro digital până în 2029 se lovește de opoziția puternică a unor europarlamentari și a industriei bancare europene, se arată într-un articol publicat de Financial Times (FT).

Înaintea unei audieri cheie în Parlamentul European privind acest proiect, 14 bănci importante, inclusiv Deutsche Bank, BNP Paribas și ING, au avertizat că euro digital ar putea submina sistemele de plăți din sectorul privat.

Cele 14 bănci și-au unit forțele în cadrul Inițiativei Europene de Plăți (EPI) și vor da clienților lor posibilitatea să utilizeze portofelul digital Wero al EPI.

EPI a fost înființată de băncile europene pentru a stopa dominația Visa și Mastercard, cel mai recent indiciu că regiunea caută să se desprindă de două din cele mai valoroase firme financiare din lume.

‘Actuala configurare a euro digital pe segmentul de retail abordează în mare măsură aceleași metode utilizate de companiile private, fără a oferi o valoare adăugată clară pentru consumatori’, susțin băncile.

Spaniolul Fernando Navarrete, din grupul Partidului Popular European, a fost numit de Parlamentul European pentru a evalua euro digital și susține o versiune redusă a proiectului.

În 2020, BCE a început analiza unei monede digitale centrale, iar săptămâna trecută Consiliul guvernatorilor a decis oficial adoptarea măsurilor necesare pentru emiterea euro digital în 2029, cu un program pilot în 2027. Legislația care susține proiectul a fost propusă de Comisia Europeană în 2023.

O scădere dramatică a folosirii numerarului și dominația furnizorilor de plăți din SUA au creat necesitatea unui euro digital care să protejeze ‘libertatea, autonomia și securitatea noastră’, a declarat în septembrie Piero Cipollone. Ponderea numerarului folosit în magazine a scăzut de la 72% la 52% în perioada 2019 – 2024.

Temerile că stablecoins, monedele stabile garantate în dolari, promovate de președintele SUA, Donald Trump, ar putea câștiga teren în Europa, au dat un nou impuls dezbaterii. Președinta BCE, Christine Lagarde, și alți oficiali cer progrese mai rapide pentru consolidarea autonomiei strategice în perioade de tensiuni geopolitice accentuate.

Dar mulți din Europa simt că moneda digitală ar putea amenința rolul euro, se arată în articol.

Săptămâna trecută, miniștrii de Finanțe din zona euro au sprijinit planurile privind euro digital ale BCE, salutând ‘progresele recente înregistrate în extinderea proiectului euro digital’, și au cerut europarlamentarilor să adopte rapid schimbările legislative.

Navarrete susține că euro digital ar trebui folosit doar în locul monedelor și bancnotelor pentru plăți fără internet sau conexiune mobilă, și nu așa cum vrea BCE, un mijloc digital pentru plăți în timp real pentru tranzacții, inclusiv online.

În raportul său, Navarrete avertizează că funcționalitățile de plăți online ar putea crea ‘ecosisteme paralele de plăți care împiedică extinderea soluțiile private pe plan european’.

Versiunea online a euro digital euro ar trebui lansată numai dacă sectorul privat european privat nu reușește să rivalizeze cu furnizorii de plăți din SUA, argumentează europarlamentarul spaniol.

Într-un studiu comandat de băncile din Europa, PwC estimează că lansarea euro digital ar putea costa sectorul financiar până la 30 miliarde de euro. BCE a respins această estimare, apreciind costurile sub șase miliarde de euro.