Gala RO 3.0 – Winners of the Future 2025: Building the Story Together

Suntem la doar o zi distanță de Gala RO 3.0 – Winners of the Future 2025!

Pe 28 octombrie 2025, la Opera Națională București, celebrăm excelența, inovația și viziunea celor care contribuie la conturarea viitorului României.

Această seară va reuni lideri din business, tehnologie, educație și cultură, pentru a onora companiile și tinerii care transformă viziunea în acțiuni concrete. De la momente inspiraționale și un spectacol oferit de Opera Națională București, la experiența unică adusă de Bogdan Ota și robotul AISA, gala promite să fie un moment de neuitat.

Programul serii:

17:00 – 17:30 – Înregistrare invitați

17:30 – 18:00 – Welcome cocktail & Networking

18:00 – 18:10 – Deschiderea Galei RO 3.0 “Winners of the Future”

18:10 – 18:40 – Winners of the Future – Premierea companiilor care au atins vârful în domeniile în care activează

18:40 – 18:55 – Moment Artistic – Opera Națională București

18:55 – 19:05 – Minutele de inspirație – Leadership & Viziune

19:05 – 19:30 – Podul între generații – Premierea tinerilor performanți din domeniile de vârf ale cercetării și mediului academic

19:30 – 19:45 – Întâlnirea cu viitorul – Bogdan Ota și robotul AISA dezvăluie muzica noilor dimensiuni

Gala RO 3.0 – Winners of the Future 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor noștri: Opera Națională București, Kaufland România, Transgaz SA, Romgaz, Hidroelectrica S.A. București, Iulius Mall, Vodafone România, Tinmar Energy, Sanador, Electrica SA, Nuclearelectrica SA, Bilka, Grampet Group, Niro Investment Group, Cris-Tim, Proger Global Network, Exim Banca Românească, Construcții Erbașu SA și Rețele Electrice România – companii care susțin inovația, performanța și viitorul României.

Evenimentul este organizat de Antena 3 SA, iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane din cadrul acestuia. Evenimentul va fi transmis integral live pe: antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook:

Antena 3 CNN: https://www.facebook.com/Antena3Oficial

Income Magazine: https://www.facebook.com/IncomeMagazine

Jurnalul: https://www.facebook.com/jurnalul.ro

Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.

Vă așteptăm să construim împreună povestea viitorului!