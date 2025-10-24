Gala RO 3.0 – Winners of the Future 2025: Building the Story Together

Gala RO 3.0 – Winners of the Future revine pentru a celebra performanța, inovația și viziunea celor care conturează viitorul României.

Pe 28 octombrie 2025, la Opera Națională București, va avea loc Gala RO 3.0 – Winners of the Future 2025, un eveniment dedicat liderilor din business, tehnologie, educație, cultură și inovație, care contribuie la dezvoltarea unei Românii moderne, conectate la valorile viitorului, aducând în prim-plan oamenii și companiile care nu doar inspiră schimbarea, ci o transformă în acțiuni concrete ce modelează societatea de mâine.

Programul evenimentului:

17:00 – 17:30 – Înregistrare invitați

– Înregistrare invitați 17:30 – 18:00 – Welcome cocktail & Networking

– Welcome cocktail & Networking 18:00 – 18:10 – Deschiderea Galei RO 3.0 “Winners of the Future”

– Deschiderea Galei RO 3.0 “Winners of the Future” 18:10 – 18:40 – Winners of the Future – Premierea companiilor care au atins vârful în domeniile în care activează.

18:40 – 18:55 – Moment Artistic – Opera Națională București

– Moment Artistic – Opera Națională București 18:55 – 19:05 – Minutele de inspirație – Leadership & Viziune

– Minutele de inspirație – Leadership & Viziune 19:05 – 19:30 – Podul între generații – Premierea tinerilor performanți din domeniile de vârf ale cercetării și mediului academic.

– Podul între generații – Premierea tinerilor performanți din domeniile de vârf ale cercetării și mediului academic. 19:30 – 19:45 – Întâlnirea cu viitorul – Bogdan Ota și robotul AISA dezvăluie muzica noilor dimensiuni.

RO 3.0 este o platformă inițiată de Antena 3 CNN, care reunește lideri, vizionari și profesioniști din business, tehnologie, educație și cultură, facilitând dialogul, colaborarea și promovarea inovației și digitalizării pentru o societate modernă, conectată și competitivă.

Evenimentul este organizat de Antena 3 SA, iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane din cadrul acestuia. Evenimentul va fi transmis integral live pe: antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook:

Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.