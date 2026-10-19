Gala RO 3.0 – Winners of the Future: Human First, companii care susțin performanța și construiesc viitorul României

Performanța se construiește prin viziune, investiții, inovație și parteneriate durabile. Gala RO 3.0 – Winners of the Future: Human First, care va avea loc în 27 octombrie 2026, la Opera Națională București, aduce în prim-plan companiile și oamenii care prin activitatea și implicarea lor contribuie la dezvoltarea României.

Opera Națională București, gazda evenimentului pentru al treilea an consecutiv, oferă un cadru emblematic pentru celebrarea performanței. Într-un spațiu în care tradiția artistică și excelența se întâlnesc, lideri din mediul de afaceri, reprezentanți ai comunității academice și tineri cu rezultate remarcabile vor fi reuniți într-o seară dedicată valorilor care construiesc viitorul României.

În spatele reușitelor nu se află doar viziunea și ambiția celor care își propun să facă diferența, ci și puterea parteneriatelor care susțin dezvoltarea și progresul. Gala RO 3.0 – Winners of the Future: Human First reunește parteneri din domenii-cheie ale economiei românești, companii care contribuie la transformarea României și la crearea de noi oportunități pentru generațiile viitoare.

De la energie, infrastructură și servicii financiare până la mobilitate, retail, telecomunicații, sănătate și industria alimentară, partenerii ediției din acest an reflectă diversitatea domeniilor în care se construiește viitorul României, fiecare contribuind, prin investiții, inovație și dezvoltare, la consolidarea unei economii moderne, competitive și sustenabile:

Kaufland România, unul dintre cei mai importanți retaileri de pe piața locală, susține dezvoltarea comunităților prin investiții în sustenabilitate, educație, responsabilitate socială și inițiative care contribuie la îmbunătățirea calității vieții.

Banca Transilvania, un reper al sistemului bancar românesc, sprijină antreprenoriatul, dezvoltarea companiilor și educația financiară, contribuind la consolidarea unei economii dinamice și competitive.

Nova Power & Gas, companie activă în sectorul energetic, contribuie la dezvoltarea infrastructurii energetice a României prin investiții în producția și furnizarea de energie electrică și gaze naturale, susținând tranziția către un sistem energetic modern, eficient și sustenabil.

Exim Banca Românească susține dezvoltarea mediului de afaceri prin soluții financiare adaptate nevoilor companiilor, încurajând investițiile, competitivitatea și creșterea economică sustenabilă.

Proger, companie specializată în infrastructură, construcții civile și restaurarea monumentelor istorice, contribuie la modernizarea României prin proiecte care îmbină expertiza tehnică, inovația și respectul pentru patrimoniu.

Vodafone România, unul dintre principalii furnizori de servicii de telecomunicații, contribuie la transformarea digitală a societății prin soluții de conectivitate, tehnologie și inițiative dedicate educației și incluziunii digitale.

Concelex, companie cu experiență în realizarea proiectelor complexe de construcții, contribuie la dezvoltarea infrastructurii naționale prin investiții în calitate, eficiență și soluții durabile pentru comunități.

Danlin XXL, companie românească specializată în construcții și infrastructură rutieră, participă la modernizarea rețelelor de transport și la dezvoltarea regională prin proiecte de infrastructură și lucrări de construcții.

Transgaz, operatorul Sistemului Național de Transport al gazelor naturale, are un rol strategic în infrastructura energetică a României, contribuind la siguranța aprovizionării și la dezvoltarea capacităților de transport al gazelor naturale.

Affidea România, unul dintre principalii furnizori de servicii medicale private, contribuie la dezvoltarea sistemului de sănătate printr-o rețea de clinici și centre medicale specializate în diagnostic imagistic, consultații de specialitate și servicii medicale integrate.

NIRO Investment Group, grup de investiții implicat în dezvoltarea proiectelor imobiliare și hoteliere premium, contribuie la revitalizarea patrimoniului arhitectural și la dezvoltarea ospitalității de lux în România.

BYD, unul dintre liderii globali în domeniul mobilității electrice și al tehnologiilor pentru energie verde, contribuie la transformarea industriei auto prin dezvoltarea de vehicule electrice și soluții inovatoare dedicate unei mobilități mai sustenabile.

Construcții Erbașu, una dintre companiile românești de referință din sectorul construcțiilor, contribuie la dezvoltarea și modernizarea României prin proiecte complexe de infrastructură, construcții civile și edilitare, bazate pe expertiză și investiții continue.

E.ON România, unul dintre principalii jucători din sectorul energetic, contribuie la transformarea modului în care energia este produsă, gestionată și utilizată, prin soluții de eficiență energetică, digitalizare și proiecte care susțin tranziția către un viitor energetic mai sustenabil.

Carmistin The Food Company, unul dintre principalii producători de alimente din România, dezvoltă un model integrat de producție, de la agricultură și creșterea animalelor până la procesare și distribuție, investind în tehnologii moderne, capacități de producție și dezvoltarea industriei alimentare românești.

Viitorul României se construiește prin oamenii care îndrăznesc să inoveze, prin companiile care investesc și prin parteneriatele care transformă potențialul în progres.

RO 3.0 este o platformă inițiată de Antena 3 CNN, care reunește lideri, vizionari și profesioniști din business, tehnologie, educație și cultură, facilitând dialogul, colaborarea și promovarea inovației și digitalizării pentru o societate modernă, conectată și competitivă.

Evenimentul este organizat de Antena 3 S.A., iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane din cadrul acestuia. Evenimentul va fi transmis integral live pe: antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook:

Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.