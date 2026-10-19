Gala RO 3.0 – Winners of the Future: Human First, o seară dedicată performanței, inovației și generațiilor care construiesc viitorul

Gala RO 3.0 – Winners of the Future: Human First revine în 27 octombrie, pe scena Operei Naționale București cu un program care aduce împreună lideri din mediul de afaceri, reprezentanți ai comunității academice, tineri performanți și artiști, într-o seară dedicată excelenței românești.

Organizată de Antena 3 S.A., Gala RO 3.0 – Winners of the Future: Human First aduce în prim-plan oamenii, companiile și inițiativele care contribuie la dezvoltarea României prin inovație, leadership, cercetare, tehnologie și educație.

Pentru al treilea an consecutiv, evenimentul va avea loc la Opera Națională București, un spațiu emblematic al culturii românești, în care excelența artistică se va întâlni cu performanța din domeniile care modelează viitorul societății.

Programul serii va fi construit în jurul unor momente dedicate recunoașterii performanței, dialogului între generații și celebrării talentului, completate de intervenții artistice susținute de artiștii Operei Naționale București și invitați.

De la companiile care transformă economia și industriile românești până la tinerii care se afirmă prin cercetare și inovație, fiecare moment al serii va contribui la conturarea unei perspective asupra viitorului României.

Șase categorii de premii, șase perspective asupra viitorului

În cadrul Galei RO 3.0 – Winners of the Future: Human First, excelența va fi recunoscută prin șase categorii de premii, care reflectă domenii esențiale pentru dezvoltarea societății și evidențiază contribuția oamenilor și organizațiilor la construirea unui viitor mai bun:

Generation of Tomorrow – Generația de mâine

Building the Future – Construind viitorul

Foundations for Development – Fundațiile dezvoltării

Health for Humanity – Sănătate pentru umanitate

Energy for People – Energie pentru oameni

Care for Life – Grija pentru viață

Întâlnirea dintre mediul de afaceri, educație, cercetare și cultură va evidenția faptul că performanța nu aparține unui singur domeniu sau unei singure generații, ci se construiește prin colaborare, viziune și investiție constantă în oameni.

Programul evenimentului

18:00 – 18:30 – Înregistrare invitați

18:30 – 19:00 – Welcome cocktail & Networking

19:00 – 19:15 – Deschiderea Galei RO 3.0 – Winners of the Future: Human First

19:15 – 19:45 – Winners of the Future – Premierea companiilor care au atins vârful în domeniile în care activează.

19:45 – 19:55 – Minutele de inspirație – Leadership & Viziune

19:55 – 20:05 – Moment Artistic – Opera Națională București

20:05 – 20:35 – Podul între generații – Premierea tinerilor performanți din domeniile de vârf ale cercetării și mediului academic.

20:35 – 20:50 – Întâlnirea cu Umanitatea

Gala RO 3.0 – Winners of the Future este, înainte de toate, o celebrare a oamenilor care, prin viziune, curaj și performanță, transformă ideile de astăzi în realitatea de mâine.

RO 3.0 este o platformă inițiată de Antena 3 CNN, care reunește lideri, vizionari și profesioniști din business, tehnologie, educație și cultură, facilitând dialogul, colaborarea și promovarea inovației și digitalizării pentru o societate modernă, conectată și competitivă.

Evenimentul este organizat de Antena 3 S.A., iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane din cadrul acestuia. Evenimentul va fi transmis integral live pe: antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook:

Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.