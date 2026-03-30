George Agafiţei, PPC România: „Nu vom reuşi niciodată să transferăm costul mic al energiei verzi către consumatorul final dacă nu avem infrastructură”

Deficitul de investiţii în reţelele electrice din România se ridică la 9-11 miliarde de euro pentru următorii 15 ani, iar fără o infrastructură modernizată, energia ieftină produsă din surse verzi nu va putea ajunge niciodată la consumatorul final. Declaraţia îi aparţine lui George Agafiţei, Director Afaceri Instituţionale şi Reglementări PPC România, unul dintre cei mai jucători din piaţa energetică românească.

Necesitatea unor investiții masive în infrastructura de transport şi distribuţie a energiei electrice nu este o problemă strict românească, ci una de dimensiune europeană, a arătat George Agafiţei în cadrul conferinței RO 3.0 „Steps For Tomorrow – Leadership & Growth. Competitivitate, inovaţie şi investiţii”.

„Mă întorc până la urmă la problema reţelelor, despre care tot bat apa în piuă de ani de zile, care nu e doar o problemă a României, problema este europeană. La nivel european, deficitul de investiţii în reţele electrice cred că depăşeşte 1,2 trilioane de euro. În România, gapul de investiţii pentru următorii 15 ani este undeva între 9 şi 11 miliarde de euro în reţelele electrice”, a precizat Directorul de Afaceri Instituţionale şi Reglementări al PPC România.

Astfel, fără investiţii masive în modernizarea reţelelor electrice şi în capacităţi de stocare a energiei, costul mic al energiei verzi produse din surse regenerabile nu ajunge niciodată să se reflecte în factura consumatorului final, fie el casnic sau industrial.

„Nu vom reuşi niciodată să transferăm costul mic al energiei verzi produse prin fotovoltaice sau prin vânt către consumatorul final dacă nu avem infrastructura să facem lucrul ăsta. Infrastructura la care, evident, trebuie să adăugăm elemente de stocare şi de energie în bandă, cum ar fi gazul. Nu cred că putem să ne mai uităm înapoi spre ce înseamnă cărbunele, în condiţiile în care lumea a pornit pe acest drum al electrificării, din care se pare că nu ne mai întoarcem dacă vrem să devenim competitivi pe termen lung”, a declarat George Agafiţei.

În condiţiile în care aproximativ 80% din energia din România este produsă de companii de stat, reprezentantul PPC România a cerut o abordare integrată, în care politica energetică să fie corelată cu cea economică, iar programele publice precum Casa Verde să fie elaborate împreună cu Ministerul Energiei şi cu ANRE.

Nu în ultimul rând, George Agafiței a reamintit ceea ce mediul privat din energie solicită de ani de zile de la statul român: un cadru stabil şi previzibil, în care pieţele să funcţioneze cu instrumente corecte. „Ne-am dori aceleaşi lucruri pe care le cerem de ani de zile: stabilitate şi predictibilitate. Atât, nimic mai mult!”, a conchis George Agafiţei.