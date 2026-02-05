Germania, al doilea mare producător mondial de automobile electrice în 2025

Germania a produs un număr record de vehicule electrice anul trecut, păstrându-și locul secund, după China, în topul celor mai mari centre de producție din lume, a anunțat miercuri Asociația Constructorilor Germani de Automobile (VDA), transmite Reuters.

Conform datelor VDA, producția internă de vehicule electrice pe baterii a crescut cu 15% în ritm anual, ajungând la 1,22 milioane de unități, în timp ce numărul de vehicule hibride plug-in produse în Germania a crescut cu 54%, ajungând la aproximativ 450.000 de vehicule.

În total, 1,67 milioane de autoturisme electrice au fost fabricate anul trecut în Germania, o creștere de 23% în ritm anual.

Grație acestor cifre, Germania a fost, încă o dată, a doua cea mai importantă locație pentru producția de autoturisme electrice la nivel mondial, devansând SUA cu 1,04 milioane, a subliniat VDA, în timp ce China a produs 16,1 milioane autoturisme electrice.

‘Industria auto germană avansează cu hotărâre în domeniul e-mobilității și al mobilității neutre din punct de vedere climatic’, a declarat președinta VDA, Hildegard Mueller.

Pentru acest an, Asociația Constructorilor Germani de Automobile (VDA) se așteaptă la o creștere cu 10% a producției de vehicule electrice cu baterii.

Luna trecută, guvernul de la Berlinul a anunțat că va oferi familiilor cu venituri mici și medii subvenții de până la 7.000 de dolari pentru a cumpăra mașini electrice noi.

Hildegard Mueller a spus că factorii de decizie trebuie să îmbunătățească în continuare condițiile generale din domeniul automobilelor electrice, inclusiv infrastructura de încărcare, extinderea rețelei electrice și prețurile la electricitate, astfel încât măsurile referitoare la noile stimulente să nu fie unele de scurtă durată.