Germania lansează un fond de 30 de miliarde de euro pentru mobilizarea investiţiilor private

Germania a lansat iniţiativa ”Deutschlandfonds”, un fond în valoare de 30 de miliarde de euro menit să crească competitivitatea celei mai mari economii europene prin atragerea capitalului privat pentru investiţii în tranziţia energetică, tehnologie şi modernizarea industriei, potrivit Reuters.

Fondul este coordonat de ministerele Finanţelor şi Economiei şi va fi implementat de banca de dezvoltare de stat KfW. Instrumentele utilizate includ garanţii, împrumuturi şi participaţii de capital, cu scopul de a reduce riscurile pentru investitorii privaţi.

Conform KfW, noile garanţii, deja aprobate de parlament pentru anul viitor, reprezintă aproximativ 95% din valoarea totală a fondului.

Guvernul german descrie Deutschlandfonds drept ”o finanţare temporară de tip seed” destinată relansării economice după mai mulţi ani de stagnare. Autorităţile estimează că fondul ar putea atrage investiţii private suplimentare de circa 130 de miliarde de euro.

Iniţiativa vizează trei domenii-cheie: industria şi întreprinderile mici şi mijlocii implicate în decarbonizare şi proiecte legate de materii prime critice; companiile energetice care investesc în infrastructura de energie regenerabilă; precum şi startupurile şi companiile aflate în faza de scalare din domenii precum deep tech, biotehnologie şi tehnologie de apărare.

”Este esenţial să direcţionăm capitalul privat exact acolo unde se creează inovaţia, unde putem face lanţurile de aprovizionare mai reziliente şi unde putem pregăti Germania pentru viitor”, a declarat ministrul economiei, Katherina Reiche.

Printre măsurile concrete se numără garanţii de până la 8 miliarde de euro pentru proiecte de transformare industrială, un cadru de garanţii de 600 de milioane de euro pentru foraje geotermale şi extinderea finanţării prin capital de risc. De asemenea, KfW va începe să finanţeze exporturi din domeniul apărării şi să cumpere titluri securitizate pentru a susţine creditarea IMM-urilor.

Asociaţia Germană a Startupurilor a salutat iniţiativa, subliniind deficitul major de finanţare din acest sector. Potrivit organizaţiei, în 2024 investiţiile în startupuri au fost de aproximativ 510 euro pe cap de locuitor în Statele Unite, comparativ cu 108 euro în Franţa şi doar 90 de euro în Germania.

Noul fond prevede alocarea a un miliard de euro pentru startupuri până la finalul anului 2030.