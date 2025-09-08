Grawe: Stabilitatea companiei nu poate fi pusă în discuție

Grupul Grawe dispune de aproximativ 3,8 miliarde euro fonduri proprii, conform cerințelor regimului de supraveghere Solvency II, și înregistrează o rată de solvabilitate SCR de 252,4%, ceea se înseamnă că solvabilitate companiei nu poate fi pusă în discuție, precizează reprezentanții grupului.

Aceste precizări vin în urma unui comunicat transmis vineri de Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România, care acuzau compania că ‘bifează deja’ toți indicatorii de risc.

‘Referitor la textul respectiv, facem următoarele precizări: Grawe acordă despăgubiri în baza legilor în vigoare și verifică cu atenție fiecare caz în parte; compania îndeplinește toate cerințele de capital și este auditată de firme cu reputație impecabilă; Grawe România este parte a unui grup financiar puternic, prezent în 15 țări europene și cu o istorie de aproape 200 de ani. Grupul Grawe dispune de aproximativ 3,8 miliarde euro fonduri proprii conform cerințelor regimului de supraveghere Solvency II și înregistrează o rată de solvabilitate SCR de 252,4% la data de raportare 31.12.2024, de 2,5 ori mai mult decât este necesar.

Având în vedere cele de mai sus, stabilitatea companiei nu poate fi pusă în discuție’, subliniază sursa citată într-un punct de vedere transmis AGERPRES.

Conform comunicatului COTAR, Grawe ‘bifează deja’ toți indicatorii de risc: volum uriaș de reclamații; pierderi repetate în instanță; refuzul de a plăti daune conform legii; lipsă de capitalizare și transfer de fonduri în afara țării; protecție tacită din partea ASF. Reprezentanții confederației susțineau că Grawe se află în pericol de a ajunge în situația City Insurance și Euroins.