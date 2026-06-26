Grindeanu: Am convenit cu o parte dintre liderii politici principiile generale ale unui viitor acord

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, că a convenit cu o parte dintre liderii politici principiile generale ale unui viitor acord politic legate de țintele macroeconomice, PNRR, OCDE și SAFE.

‘Se fac primii pași pentru un nou Guvern. Astăzi, am convenit cu o parte dintre liderii politici principiile generale ale unui viitor Acord politic – legate de țintele macroeconomice, PNRR, OCDE și SAFE. Zilele sunt importante deoarece ne apropiem cu pași rapizi de startul discuțiilor oficiale ale statului român cu agențiile de rating. Nu pot însă să nu remarc exhibiționismul moral al unora. Prin contorsiuni politice permanente, răzgândiri și inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcțional se dovedește – dacă mai era nevoie – că unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile și privilegiile. Blochează toată țara de ‘dragul românilor’ și se ‘sacrifică’ zilnic rămânând pe poziții’, a scris Grindeanu, pe Facebook.

Liderul PSD a adăugat că, mai exact, ‘s-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj’.

‘Acesta este noul paradox politic pe care îl pune astăzi pe masă USR. Ce refuză să vadă cei de la USR este că dacă nu vor să fie parte a soluției, să voteze un guvern cu puteri depline cu prim-ministru PSD, atunci – cu siguranță – se poate și fără ei’, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

Președintele Uniunii Salvați România (USR), Dominic Fritz, a anunțat, joi seara, că partidul său nu va vota un guvern monocolor PSD. USR va vota în schimb un guvern social-democrat în 2027, dacă și PSD va acorda în acest an susținere parlamentară pentru un Cabinet PNL-USR-UDMR.

Fritz a subliniat că PNL, USR și UDMR reprezintă o bună parte dintre români, iar ponderea lor în Parlament este mai mare decât a PSD.

De asemenea, Fritz a evidențiat că USR ‘nu sabotează niciun guvern’, însă refuză să fie ‘scara’ pe care PSD se întoarce la putere, după ce, împreună cu AUR, a dărâmat guvernul din care făcea parte. ‘Nu putem să premiem partidul declanșator al crizei politice în desfășurare care neliniștește românii și are consecințe în nivelul de trai al oamenilor’, a mai menționat liderul USR.