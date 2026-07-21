Grindeanu: Dacă amendamentele pe care le vom face la legea salarizării vor fi aprobate, vom vota legea, dacă nu, nu vom vota

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că, dacă amendamentele pe care le vor face cei de la PSD la legea salarizării, în urma dialogului cu toţi partenerii sociali, atât cu patronatele cât şi cu sindicatele, vor fi aprobate, vor vota legea, dacă nu, nu vor vota. Grindeanu a precizat că în forma actuală, legea nu are nici măcar susţinerea actualei coaliţii, el precizând că nu crede că UDMR e de acord. El a mai spus că mâine va avea o întâlnire cu conducerea Agenţiei Naţionale pentru Integritate, pentru o analiză pe legea ANI, din pachetul pentru PNRR.

„Partidul Social-Democrat, în aceste zile, s-a aflat în dialog cu toţi partenerii sociali, atât cu patronatele cât şi cu sindicatele. De la aceşti parteneri sociali, am strâns amendamente, am strâns propuneri, pe care le sintetizăm şi pe care le vom face, atunci când legea va fi depusă la Parlament. Dacă aceste amendamente vor fi aprobate, vom vota legea. Dacă aceste amendamente nu vor fi votate, nu vom vota”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, despre o susţinere pentru legea salarizării.

Întrebat dacă are şanse să treacă legea salarizării, dacă proiectul va ajunge la vot în forma actuală, Grindeanu a răspuns: „Eu cred că nu are nici măcar susţinerea actualei coaliţii. Vă rog să vă uitaţi dacă UDMR-ul susţine, da sau nu, această lege, în forma actuală. (..) N-am văzut ca UDMR-ul să spună că susţine din control. Am văzut pe Cseke Attila spunându-i că nu prea e de acord cu ce se întâmplă pe sănătate”.

Liderul PSD a menţionat că proiectul privind Codul administrativ şi legea legată de bonusurile pe care le primesc cei de la ANAF şi Vamă vor fi votate de PSD, acolo nefiind probleme.

„Legile legate de decarbonizare, i-aş ruga să le redepună la Senat, dacă n-au făcut acest lucru, pe cei de la Putere, fiindcă, aşa cum bine ştiţi, în ultima zi a sesiunii ordinare, aceste legi au picat şi, ca să poată să fie rediscutate, ar trebui să fie redepuse, dacă n-au fost. Dacă, pentru aceste legi, amendamentele lui Radu Oprea şi ale celor de la UDMR vor fi adoptate, le vom vota şi pe acestea”, a mai spus Grindeanu.

Preşedintele PSD a subliniat că social-democraţii vor vota Codul urbanismului cu un amendament, şi anume, ca pe Bucureşti, autorizaţiile de construcţie şi tot ceea ce ţine de partea aceasta, să treacă la primăria generală conform referendumului, odată cu noul mandat.

„Nu pot să fiu de acord că aceste lucruri să treacă mai repede, atâta timp cât am un primar general care este acuzat că a luat şpagă tocmai de la dezvoltatorii imobiliari pentru autorizaţii de construcţie”, a menţionat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a mai spus că legea ANI, din ce a înţeles, a fost depusă în urmă cu câteva minute în Parlament.

„O să ne uităm pe ea şi vedem dacă avem amendamente sau nu. Mâine o să am o întâlnire cu conducerea Agenţiei Naţionale de Integritate, să văd dacă propunerea care vine dinspre parlamentarii puterii nu cumva ştirbeşte din competenţele Agenţiei Naţionale de Integritate. O să vă transmit concluziile întâlnirii cu cei de la ANI”, a mai spus liderul PSD.