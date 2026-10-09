Grindeanu: Fac apel în special la PNL și UDMR să pună umărul la construirea unei majorități transparente

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că social-democrații i-au pus două condiții premierului desemnat, Luca Niculescu, pentru susținerea viitorului Guvern – schimbarea direcției economice și o majoritate parlamentară asumată, mai ales din partea PNL și UDMR.

‘Am avut discuții constructive cu prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu. Aceste discuții s-au axat pe două componente. Pe o componentă economică, în mod evident, și pe cea politică. Din perspectiva primei componente, cea economică, noi l-am anunțat pe domnul Niculescu ceea ce ne dorim, și anume schimbarea direcției economice – și acest lucru este condiția PSD pentru orice sprijin politic. Ne dorim o reconfigurare macroeconomică majoră, care să pună stop sărăcirii agresive a românilor. România incertitudinilor economice trebuie să se oprească aici. De aceea, astăzi, la discuțiile pe care le-am avut cu domnul prim-ministru desemnat au fost prezenți și o parte din specialiștii PSD, care au pregătit programul de guvernare pentru următorii ani. Am discutat, în mod evident, și am văzut că parte din lucruri le-a anunțat și domnul Niculescu, despre elemente concrete legate de reorientarea economiei, relansarea economiei, astfel încât chinurile, până la urmă, ajustărilor economice din ultima perioadă să nu mai fie suportate de către pensionari, de către mame, de copii și mai ales de către firmele românești’, a afirmat Grindeanu la sediul central al PSD.

El a adăugat că Niculescu i-a dat asigurări ‘că idei esențiale din programul PSD se vor oglindi în programul său de guvernare’.

‘Așteptăm coagularea acestui program de guvernare, să vedem până la urmă soluțiile pentru oameni și soluțiile pentru economie. Ne-am arătat disponibilitatea și i-am transmis domnului Niculescu disponibilitatea noastră ca parte din colegii care au lucrat la programul de guvernare să fie parte activă în zilele următoare într-un dialog continuu până la definitivarea acestui program’, a spus președintele PSD.

În ceea ce privește componenta politică a discuțiilor, social-democrații i-au comunicat prim-ministrului desemnat că își doresc o majoritate asumată și că nu îi interesează funcțiile.

‘De aceea, fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun. Dacă nu ne vom găsi în acest proiect pentru economie pe care l-am anunțat pe scurt și nu vom avea o asumare clară de către celelalte partide, PSD nu va ezita să spună ‘nu’ acestui demers politic. În mod normal, PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru a forma o majoritate care să învestească un Guvern și am fi putut construi o majoritate, dacă vreți, și în jurul ideii de schimbare, pentru că 80% dintre români ne cer această schimbare, iar parlamentarii, până la urmă, nu pot ignora această cerere. Avem însă o desemnare în persoana domnului Niculescu. De aceea, apelul meu se îndreaptă către partide. Să lase orgoliile politice, să se gândească mai mult la oameni, mai ales la oamenii care ne privesc și așteaptă soluții de la noi. Adevărata confruntare nu trebuie să fie pe frontul politic dintre partide în această perioadă’, a menționat Grindeanu.

După consultările cu reprezentanții PSD, premierul desemnat, Luca Niculescu, urmează să poarte discuții cu PNL, de la ora 14:00, și cu UDMR, de la ora 15:30. Întâlnirile au loc la sediile partidelor.