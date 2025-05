Grindeanu: Îndemnul meu pentru ministrul care va veni este să aibă ca principală preocupare finanțarea proiectelor

Finanțarea proiectelor aflate în derulare la Ministerul Transporturilor va trebui să fie principala preocupare a oricărui ministru care vine în locul meu, în acest moment noi fiind undeva la o contractare de 300%, deci supracontractare, a transmis, luni, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, la ceremonia de semnare a contractului pentru proiectarea și execuția lotului 2 al Centurii Metropolitane Cluj (Gilău – A3 – Cluj- Napoca – Apahida – DX4).

‘Legat de ce o să se întâmple în viitor…eu sper, chiar sper acest lucru, ca indiferent ce guvern și cine va fi ministrul Transporturilor după instalarea noului guvern, să-l preocupe finanțarea acestui minister. Vă reamintesc că am preluat acest minister când avea buget de 14 miliarde (de lei – n. r.). Acum, când vorbim, bugetul Ministerului Transportului este de 43 de miliarde, deci 300% în trei ani și un pic. Este nevoie la rectificarea din vară, așa cum în fiecare an, vă rog să vă uitați, în rectificările care se întâmplă undeva în august am făcut reglaje și, dacă n-am primit sume în plus – deși am primit de fiecare dată – am făcut reglaje în interior, fiindcă un șantier nu este o farmacie. Unele lucruri pe care le previzionezi la începutul anului s-ar putea să nu meargă așa bine ca altele, altele să meargă mai bine și atunci trebuie să faci acest reglaj. Dar îndemnul meu, indiferent de guvernul care va veni și indiferent de ministrul care va veni, este să aibă ca principală preocupare aici finanțarea acestor proiecte, iar primul pas va fi la această rectificare’, a afirmat Grindeanu.

Șeful de la Transporturi a dat asigurări că bugetul actual al MTI este suficient pentru proiectele aflate în derulare, însă, dacă nu se vor face reglajele necesare, șantierele s-ar putea închide.

‘Astăzi, când vorbim, pe bugetul pe care l-am aprobat la sfârșitul anului trecut, sumele sunt absolut suficiente până la sfârșitul anului. S-ar putea să mai fie nevoie de ceva reglaje undeva pe finalul anului, dar în mod sigur în august e nevoie să umblăm între capitole. 100%. Și asta trebuie să fie preocuparea oricărui ministru care vine aici. Dacă nu va face acest lucru, nu va fi bine. Și dacă nu va avea această preocupare și dacă nu va regla foarte bine aceste cheltuieli, vom avea șantiere care se vor închide. Eu nu vreau să pun niciun fel de presiune, e o realitate pe care trebuie să o evităm. E un lucru pe care cu toții trebuie să ni-l dorim: să ajutăm acest minister să rămână prioritate națională, fiindcă a fost în acești trei ani și jumătate – și în Guvernul Ciucă, și în Guvernele Ciolacu. Dovadă, exemplul pe care l-am spus mai devreme, cu bugetul preluat de la 14 miliarde și adus la 43’, a subliniat el.

Întrebat despre proiectul Comarnic – Brașov, Grindeanu a spus că atât pentru acesta, cât și pentru alte proiecte aflate în fază de studii de fezabilitate principala provocare va fi identificarea surselor de finanțare.

‘Și el, și alte proiecte care sunt – să zicem – în faza de studii de fezabilitate, deci premergătoare proiectării și execuției, principala problemă pentru anii viitori este găsirea finanțării. Eu v-am spus și mai devreme: dacă am fi rămas la bugetul de 14 miliarde, care în paranteză fie spus era cel mai mare de până atunci al Ministerului Transporturilor, dacă am fi rămas la acel buget, multe dintre lucrurile despre care vorbim azi, unele dintre ele finalizate, altele în curs de finalizare, ar fi rămas tot așa, la stadiul de SF, științifico-fantastice. De aceea spuneam că principala preocupare, că vorbim de Comarnic – Brașov, că vorbim de parte din autostrada A8, că vorbim, dacă vreți, de coridorul sudic, care e foarte important – Craiova, Severin, Caransebeș, Lugoj – principala preocupare a viitorului guvern și a viitorului ministru trebuie să fie asigurarea finanțării pentru aceste proiecte’, a reiterat ministrul Transporturilor.

Acesta a precizat că în acest moment gradul de contractare pe fondurile europene la MTI este de 300%, iar pe Programul Transporturi 2021 – 2027 acestea se vor termina la finalul anului 2026.

‘Să știți că în acest moment noi suntem la Ministerul Transporturilor, în special datorită a ceea ce a făcut CNAIR-ul, suntem undeva la o contractare de 300%, deci supracontractare. Știți că în fostele exerciții bugetare, mai puțin ăsta, ultimul, POIM, unde am luat vreo 500 de milioane (de euro – n. r.) de la alții, dacă undeva rămâneau bani tot timpul rămâneau la Transporturi, că nu se cheltuiau, fie că vorbim de bugetul de stat, fie că vorbim de programele operaționale europene. Nu e cazul. Într-un ritm normal, nu foarte accelerat, într-un ritm normal, cel să spunem în care s-a desfășurat activitatea în ultimii doi ani, Ministerul Transporturilor va accesa toate sumele undeva cred că până la sfârșitul anului viitor, deci înainte de termen. Vorbesc de Programul Operațional de Transporturi – acolo cred că suma totală e de 4,5 miliarde de euro – și vom termina cu un an înainte sau se va termina cu 1 an înainte. Asta nu înseamnă că nu e o provocare ceea ce spuneam, găsirea altor surse de finanțare pentru aceste proiecte. De fapt, asta este marea problemă pentru toate proiectele de care aminteam mai devreme și nu doar. Sunt și altele la fel de importante’, a atenționat Sorin Grindeanu.

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a participat luni la semnarea contractului pentru construcția celui de-al doilea lot al Centurii Metropolitane rutiere Cluj-Napoca.

Finanțat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în baza unui protocol încheiat între CNAIR și asocierea formată din primăriile municipiului Cluj – Napoca și ale comunelor Florești, Gilău, Baciu, Apahida, contractul prevede proiectarea și execuția celor 40,67 km în termen de 48 de luni.

‘Contractul semnat astăzi, cu o asociere de constructori din România, Bulgaria și Bosnia-Herțegovina, demonstrează încă o dată importanța colaborării dintre autoritățile centrale și locale pentru dezvoltarea regiunilor României. Derulatorul acestui contract, în valoare de 4,72 miliarde lei (fără TVA), finanțat prin Programul Transport 2021-2027, este Primăria Cluj-Napoca. Lotul 2 al Centurii Metropolitane Cluj-Napoca este format din 23,67 km de drum național nou, construit la profil de 4 benzi (2 benzi pe sens), la care se adaugă aproximativ 17 km de drumuri de legătură și se va desfășura între Nodul Florești, Nodul Calea Turzii și Nodul care asigură conexiunea cu Varianta Ocolitoare Cluj Est. Drumurile de legătură vor permite conexiunea noului sector de Centură cu localitățile din zona periurbană a municipiului Cluj-Napoca, printre care și comuna Florești’, a notat Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.

Pe traseu vor fi construite inclusiv: cinci tuneluri în lungime totală de aproape 2 km, 14 noduri rutiere; un pod peste râul Becaș, piste de biciclete cu o lungime totală de 30,35 km; un Centru întreținere și Coordonare (CIC); un Spațiu Servicii, care va permite ulterior inclusiv construcția unor spații comerciale, în baza unor contracte de concesiune și două parcări de scurtă durată.