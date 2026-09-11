Grindeanu, întrebat dacă demiterea Guvernului Bolojan a fost greșită: Nu, a fost un calcul extraordinar de bun

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Neptun, întrebat dacă decizia din aprilie de demitere a Guvernului prin moțiune de cenzură a fost greșită, că a fost ‘un calcul extraordinar de bun’ deoarece premierul Ilie Bolojan are ‘un management defectuos’ care ‘ne-a dus în cap economic’.

‘A fost un calcul extraordinar de bun fiindcă (…) acum vedem cu toții managementul lui Ilie Bolojan, fiindcă n-am nimic personal cu domnia sa, nici domnia sa cu mine, managementul și modul în care a condus Guvernul se văd acum. Se vede, e un guvern care ne-a dus în cap economic și de aceea Partidul Social Democrat a hotărât să încerce să schimbe direcția. Faptul că sunt unii care se agață de putere, asta vede fiecare român’, a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul social democrat a adăugat că dacă ar fi fost în locul președintelui Nicușor Dan, probabil ar fi făcut o desemnare de premier.

‘Mă întrebați ce aș face eu în locul domniei sale? Nu știu, n-am atâtea informații. Probabil că eu aș fi făcut o desemnare’, a răspuns Grindeanu, întrebat dacă șeful statului ar trebui să facă desemnarea de premier chiar dacă nu există o majoritate clară conturată.

Liderul PSD a adăugat că președintele Dan trebuie să facă o desemnare pentru a se vedea dacă majoritatea se testează în Parlament. Totodată, Grindeanu a reiterat că PSD și-a reafirmat disponibilitatea de a guverna, de a avea un guvern minoritar sau un guvern în jurul PSD.

‘E un lucru pe care l-am spus clar, răspicat și pe care ni-l dorim. Suntem partidul cu cel mai mare număr de parlamentari, insuficienți pentru a avea o majoritate, dar dorința noastră o repetăm și astăzi, aici’, a subliniat Grindeanu.

De asemenea, el a explicat ce înseamnă un ‘guvern în jurul PSD’.

‘Un guvern în jurul PSD înseamnă că la cele 127 de voturi pe care le are PSD în acest moment în Senat și Cameră se adaugă alte cel puțin 106-107 voturi, care vin din alte zone politice, care poate să vină de la minorități, care poate să vină, așa cum am spus, din alte zone politice și dacă doresc să intre în guvern, atunci e un guvern în jurul PSD. Dacă dorește să voteze un guvern minoritar PSD și doar să dea votul de învestitură, atunci vorbim de un guvern minoritar’, a precizat Grindeanu.

Liderul social democrat a adăugat că nu exclude în acest moment varianta alegerilor anticipate.

‘Nu poți să le excluzi niciodată. Nu cred că e un scenariu care poate fi dat deoparte. E un scenariu care, din moment ce suntem în acest blocaj, e una din variante. Nu știu dacă e cel mai de dorit scenariu, dar poate că la un moment dat nici nu poate fi evitat. Partidul Social Democrat este pregătit și pentru acest scenariu’, a afirmat Grindeanu.

Președintele PSD a fost întrebat dacă există nemulțumiri în partid legate de faptul că a durat foarte mult criza guvernamentală, în contextul în care el le-ar fi promis de la început că se va termina foarte repede, iar PSD se va întoarce la masa guvernării.

‘Dar eu nu cred că doar colegi de-ai mei sunt nemulțumiți. Și eu sunt nemulțumit. Și eu sunt nemulțumit și cred că toți românii sunt nemulțumiți. Eu, dacă vă aduceți aminte, înainte de a vota noi și de a face acea consultare internă, am fost în toate organizațiile județene, eu împreună cu toată conducerea, și am informat și vă rog să reluați spusele mele de atunci despre toate scenariile posibile în care putem intra dacă moțiunea trece. Așa că nemulțumirea e și a mea. Nemulțumirea e a fiecărui român că nu există guvern. Dar să știți că oricât s-ar încerca să se creeze disensiuni în cadrul Partidului Social Democrat, că nu avem doar prieteni, unii vor să încerce să facă lucruri și în PSD asemănătoare cu ce se întâmplă în partidele lor, nu există facțiuni în PSD în acest moment’, a mai subliniat Sorin Grindeanu.

Președintele social democraților a participat vineri, la Neptun, la Școala Politică a TSD, unde a susținut și declarații de presă.