Grindeanu: Nu a scăpat absolut nimeni de Ilie, cu toții am fost victimele obsesiei unui contabil de CAP

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Neptun, la Școala Politică a TSD, că România are nevoie de un guvern cu puteri depline și l-a criticat dur pe premierul interimar Ilie Bolojan, spunând că ‘nu a scăpat absolut nimeni de Ilie, cu toți am fost victimele obsesiei unui contabil de CAP’.

Grindeanu a afirmat că speră că în următoarele săptămâni să se formeze un guvern condus de PSD sau format în jurul partidului pe care îl conduce.

‘România are nevoie de un guvern cu puteri depline. O spunem cu toții și mai ales voi, tinerii, în rândul cărora crește și a crescut în aceste luni sărăcia extremă. Cifrele ne arată cu fiecare zi că interimatul monosprâncenat cu tinerii frumoși și liberi aruncă România nu doar în faliment economic, ci într-un faliment social’, a spus Grindeanu.

Liderul social-democrat a vorbit despre situația grea în care se află țara, subliniind șomajul mare în rândul tinerilor, a făcut referire la reducerea salariilor, la creșterea inflației și l-a criticat pe actualul premier interimar.

‘N-a scăpat absolut nimeni de Ilie. N-au scăpat nici tinerii, n-au scăpat nici bătrânii, n-au scăpat nici mamele, n-au scăpat nici copiii, n-a scăpat nici mediul privat sau sectorul public. Toți am fost, cu toții am fost, victimele obsesiei unui contabil de CAP, până la urmă’, a afirmat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a mai spus că unul din trei tineri este, în prezent, șomer. El a punctat că sistemul de educație este în colaps, iar rezultatele la testele PISA sunt din ce în ce mai slabe.

‘Unii deștepți doar numără ospătarii prin guvern și taie fix de la veniturile profesorilor, dar se laudă cu reformarea României și cu sărăcirea tuturor. Aceste politici de decimare a tinerei generații trebuie să înceteze. Iar pentru asta este nevoie de o schimbare fermă de direcție’, a adăugat Grindeanu.

El a mai spus că PSD a decis că este dispus să-și asume să guverneze cu un cabinet minoritar sau într-o coaliție.

‘Nimănui, până la urmă, nu-i place să muncească pe brânci, să încerci să schimbi lucruri, să încerci să evoluezi, iar cei din guvern, cei care sunt la guvern, doar să vină să pună piedici (…). Doar cifrele au contat și nu oamenii. De aceea, noi nu trebuie să mai lăsăm România pe mâinile lor. De aceea este nevoie de un guvern care să pună oamenii pe primul loc, iar eu sper că în următoarele săptămâni să avem un guvern condus de PSD sau format în jurul Partidului Social Democrat’, a conchis Grindeanu.