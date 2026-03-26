Grindeanu: Până nu am amenințat cu blocarea lucrărilor în Parlament, premierul n-a acceptat includerea în buget a pachetului de solidaritate

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că nu a fost simplu să-l convingă pe premierul Ilie Bolojan să accepte includerea în bugetul pe 2026 a pachetului de măsuri de solidaritate, iar până când nu a amenințat cu blocarea lucrărilor în Parlament, șeful Guvernului nu a acceptat măsurile.

Grindeanu a fost întrebat, la postul România TV, dacă există un orizont de timp pentru luarea măsurilor privind creșterea prețurilor la combustibili.

‘Decizia e la Executiv, la prim-ministru, la ministrul de Finanțe, la ministrul Energiei. Lucrurile trebuie să meargă într-o direcție decizională. Mai mult decât a soma public, așa cum am făcut săptămâna trecută după buget, vă rog să vedeți declarațiile pe care le-am dat și am somat public să se ia o decizie, să se intre pe soluții concrete, n-am ce să fac. Noi încercăm să fim proactivi, să venim cu soluții, să încercăm să forțăm soluții, așa cum am făcut săptămâna trecută. Să știți că n-a fost simplu să-l convingem pe prim-ministru, și spun exact, prim-ministru, nu USR, nu PNL și nu altcineva, să accepte includerea în buget a acelui pachet de solidaritate. Până nu am amenințat cu blocarea lucrărilor în Parlament, n-a acceptat acest lucru’, a afirmat președintele PSD.

Acesta a fost întrebat, de asemenea, dacă PSD e pregătit să își asume rolul de principală forță de Opoziție în măsura în care negocierile dintre PNL și AUR se dovedesc a fi de succes.

‘Evident! Există majoritate și fără PSD. Am văzut bezelele pe care le-a trimis și prim-ministrul și un anumit lider marcant, unii nu, alții da, de la PNL către AUR. E treaba lor, noi nu decidem pentru PNL, noi nu decidem pentru USR, decidem pentru noi și pentru drumul pe care îl apucă PSD. Am spus ceea ce excludem din start, văd că alții nu o fac, e treaba lor’, a răspuns Sorin Grindeanu.