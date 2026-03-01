Grindeanu: Vom rămâne la guvernare cât timp vocea PSD contează

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii sunt la guvernare pentru a reprezenta votul românilor şi nu prea a valida decizii luate în mod unilateral şi nu pentru a fi spectatori. El a explicat că stabilitatea nu înseamnă supunere şi că PSD va rămâne la guvernare cât timp vocea sa contează.

”Pentru că România nu este guvernată de un singur partid. România este guvernată de o coaliţie, iar PSD are o legitimitate puternică dată de votul a milioane de români. Suntem la guvernare pentru a reprezenta acest vot, nu pentru a valida decizii luate în mod unilateral, nu pentru a fi spectatori. Domnul prim-ministru Bolojan nu trebuie să fie premierul unui singur partid. Este premierul coaliţiei, este premierul României, iar această poziţie obligă la echilibru, dialog şi respect faţă de toţi partenerii. Stabilitatea nu înseamnă supunere, stabilitatea înseamnă respect reciproc”, a afirmat Sorin Grindeanu, sâmbătă, la Forumul Naţional al PES activists România.

El a mai transmis că PSD rămâne la guvernare cât timp vocea sa contează pentru că nu este un partid decorativ.

”Nu trebuie să ne fie teamă să spunem cine suntem. PSD este partidul care a asigurat stabilitatea României. PSD este partidul care a dezvoltat economia României. PSD este partidul care a protejat cetăţenii atunci când vremurile au fost dificile. Şi vom continua să facem acest lucru. Vom rămâne evident, la guvernare atâta timp cât vocea PSD contează. Atâta timp cât votul românilor este respectat. Atâta timp cât guvernarea înseamnă dezvoltare, nu austeritate fără sens. Pentru că partidul nostru, Partidul Social Democrat, nu este un partid decorativ. PSD este un partid fondator, până la urmă, al stabilităţii în România. PSD este un partid european autentic, PSD reprezintă vocea a milioane de români, iar această voce nu poate şi nu va fi redusă la tăcere”, a mai afirmat liderul social-democraţilor.