Grupul chinez BYD va avea a doua fabrică europeană în Spania sau Franța

BYD, cel mai mare producător mondial de vehicule electrice (EV), este aproape de o decizie privind preluarea unei fabrici auto europene existente pentru a accelera expansiunea sa în regiune, a anunțat miercuri Alfredo Altavilla, consilier special pentru Europa, la o conferință care se desfășoară în Frankfurt, transmite Reuters.

‘Anunțul trebuie făcut rapid’, a declarat pentru Reuters Alfredo Altavilla, referindu-se la propusele reglementări ‘Made in Europe’ al UE, menite să sprijine producția locală.

Altavilla a spus că Spania și Franța sunt candidatele pentru investițiile în capacități de producție existente, iar o decizie va fi luată în curând.

‘Săptămâna aceasta, avem două echipe care analizează situația din diferite jurisdicții, deci suntem aproape de o decizie’, a declarat el, punând la îndoială competitivitatea capacităților de producție din Germania, care sunt de asemenea subutilizate.

Declarațiile vin într-un moment în care producătorii auto tradiționali caută metode de a rezolva problema supracapacității, în timp ce investesc masiv în tehnologie și dezvoltarea produselor.

Stellantis deține participații majoritare în societățile mixte înființate cu grupurile chineze Dongfeng și Leapmotor, ca parte a eforturilor de a majora producția la fabricile din Spania și Franța.

Vânzările BYD în Europa au crescut anul trecut cu 270%, la aproape 188.000 vehicule, și cu peste 50% în primele cinci luni din 2026, depășind 100.000 unități.

Prin preluarea unei fabrici auto existente, BYD va avea o a doua unitate de asamblare în Europa după Ungaria, unde producția ar urma să înceapă în trimestrul patru, subliniind asaltul producătorilor auto din China asupra pieței europene.

‘Să lupți împotriva acelei invazii este o pierdere totală de timp’, a declarat Altavilla, adăugând că planurile Volkswagen de a reduce semnificativ costurile sunt ‘prima trezire la realitate’ pentru industria auto din Europa.

În plus, Altavilla a criticat opinia că producătorii auto din China care intră în Europa vor fi dispuși să preia participații minoritare în societăți mixte furnizând cele mai noi tehnologii.

‘Aceasta nu este coexistență. Aceasta este violență brutală’, a spus el.

Anterior, presa a anunțat că BYD explorează preluarea sau utilizarea unor fabrici auto nefolosite la capacitate maximă din Europa, inclusiv în Italia, și preferă acționariatul unic în defavoarea parteneriatelor.

Discuțiile vin pe fondul strategiei BYD de extindere pe piața auto europeană, grupul chinez având deja uzine în Ungaria și Turcia, dar caută să-și localizeze producția pentru a evita taxele vamale ale UE impuse producătorilor chinezi de vehicule electrice.

BYD a raportat un declin de 55% al profitului în primul trimestru, pe fondul scăderii vânzărilor interne. Grupul chinez a înregistrat un profit net de aproape 4,09 miliarde de yuani (590 milioane de dolari), în timp ce veniturile s-au situat la 150,2 miliarde de yuani, o scădere de 11,8% față de primul trimestru din 2025.

Rezultatele sunt în linie cu previziunile analiștilor, care se așteptau la un profit de 4,09 miliarde de yuani și venituri de 140 miliarde de yuani.

Sunt cele mai scăzute venituri trimestriale începând din perioada aprilie-iunie 2024, în timp ce profitul net este la cel mai redus nivel din primul trimestru din 2023 și până în prezent, pe fondul încetinirii pieței din China, cea mai mare piață auto din lume.

Analiștii cred că războiul din Iran și șocul energetic global vor determina din ce în ce mai mulți oameni să treacă la vehicule electrice, iar firme ca BYD vor beneficia de pe urma majorării vânzărilor pe plan intern și extern.