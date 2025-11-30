Grupul Electrica a realizat în primele nouă luni un profit net de 839,8 milioane lei, în creştere de aproape trei ori

Grupul Electrica a realizat în primele nouă luni un profit net de 839,8 milioane lei, în creştere cu 178% faţă de perioada similară de anul trecut, iar veniturile operaţionale au urcat cu 20,9%, la 8,918 miliarde lei, arată raportul companiei.

Comparativ, în primele luni din 2024, Grupul Electrica a raportat un profit net de 302,4 milioane lei şi venituri operaţionale de 7,375 miliarde lei.

”În primele nouă luni ale anului 2025, la nivelul Grupului Electrica, EBITDA a înregistrat o creştere de 63,1%, respectiv de 670,4 milioane lei, ajungând la o valoare de 1,732 miliarde lei, comparativ cu valoarea de 1,061 miliarde lei realizată în primele nouă luni ale anului 2024. Creşterea EBITDA provine, în principal, din variaţia segmentelor de furnizare şi distribuţie, ambele având o evoluţie pozitivă în 2025 comparativ cu 2024”, arată raportul grupului.

Din cele două segmente, variaţia segmentului de furnizare a avut ponderea cea mai mare, înregistrând o îmbunătăţire a EBITDA de +558,8 milioane lei, ajungând la valoarea de 304,1 milioane lei de la -254,7 milioane lei (negativ) în perioada anterioară. Creşterea se datorează îmbunătăţirii performanţei operaţionale a segmentului, având o creştere a veniturilor de 978,1 milioane lei şi a altor venituri, în principal a subvenţiilor, cu 247,7 milioane lei.

Profitul operaţional pentru primele nouă luni ale anului a înregistrat o creştere de 663,5 milioane lei, până la valoarea de 1,287 miliarde lei, comparativ cu valoarea de 623,7 milioane lei realizată în primele nouă luni ale anului 2024.

Profitul net pentru perioada ianuarie-septembrie a înregistrat o creştere de 537,4 milioane lei, ajungând la valoarea de 839,8 milioane lei, de la un profit de 302,4 milioane lei în primele nouă luni ale anului precedent.

„Performanţa financiară şi operaţională din primele nouă luni ale anului susţine direcţia în care ne-am propus să ducem companiile din Grupul Electrica: solide, disciplinate financiar şi pregătite pentru investiţii majore. Profitul net de aproape 840 de milioane de lei şi EBITDA de peste 1,7 miliarde de lei sunt efectul direct al măsurilor de eficienţă, al proceselor riguroase şi al unei execuţii consecvente pe toate liniile de business. Segmentul de furnizare a revenit într-o zonă de stabilitate şi a contribuit semnificativ la consolidarea rezultatelor financiare, iar cel de distribuţie continuă să asigure un flux constant de valoare prin investiţii realizate într-un ritm susţinut. Depăşirea pragului de 4 milioane de consumatori racordaţi la reţea, alături de investiţiile puse deja în funcţiune, marchează un pas important în efortul echipei noastre de a creşte calitatea şi rezilienţa infrastructurii din judeţele pe care le deservim. În paralel, am accelerat dezvoltarea portofoliului de proiecte regenerabile şi de stocare, cu obiectivul de a sprijini dezvoltarea economică a României prin investiţii consistente, capabile să întărească securitatea şi tranziţia energetică pe termen lung”, declară Alexandru Chiriţă, CEO Electrica.

Pe segmentul de furnizare, veniturile au crescut în primele 9 luni din 2025 cu aproximativ 978,1 milioane lei, sau 21,6%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, la 5,509 miliarde lei. Creşterea reprezintă efectul următoarelor 3 categorii: i) creşterea preţului de vânzare cu 20,4%; ii) majorarea procentului de recunoaştere a dezechilibrelor de la 5% la 10% începând cu 1 aprilie 2025 (conform OUG nr. 6/2025); iii) creşterea preţului de achiziţie, componentă integrată total în preţul de vânzare după eliminarea plafonării, de la 1 iulie 2025. Contribuţia segmentului de furnizare la veniturile consolidate ale Grupului este în proporţie de 70,6%.

La 30 septembrie 2025, suma estimată pentru subvenţii era în valoare de 2,068 miliarde lei (31 decembrie 2024 – 1,976 miliarde lei). Ulterior, între 1 octombrie şi 6 noiembrie 2025, s-a colectat suma de 158,3 milioane lei.

Pe segmentul de distribuţie, veniturile au crescut cu aproximativ 510,4 milioane lei, sau 15,1%, la 3,901 miliarde lei (din care 2,213 miliarde lei venituri cu clienţi externi grupului), faţă de primele nouă luni din 2024, ca urmare atât a creşterii tarifului de distribuţie cu 12,5% conform ordinului ANRE nr. 97/2024, cât şi a creşterii volumului de energie distribuită cu 2,1% faţă de ianuarie-septembrie 2024. Contribuţia segmentului de distribuţie de energie electrică la veniturile consolidate ale grupului este de 28,6%.

Volumul de energie electrică distribuită – 13,5 TWh – a fost în creştere cu 2,1% faţă de primele nouă luni din 2024. Distribuţie Energie Electrică România (DEER) deserveşte aproximativ 4,005 milioane de utilizatori, pe o arie ce acoperă circa 40,8% din suprafaţa României.

Volumul de energie electrică furnizată pe piaţa cu amănuntul – 5,5 TWh, în descreştere cu 3% comparativ cu primele nouă luni din 2024. Electrica Furnizare asigură electricitate pentru aproximativ 3,4 milioane locuri de consum (cele mai multe dintre toţi furnizorii din România), din care 1,8 milioane locuri de consum pe piaţa concurenţială, cât şi 1,6 milioane locuri de consum în regim de serviciu universal şi ca furnizor de ultimă instanţă.

Cota de piaţă pe furnizarea de energie electrică – Electrica Furnizare este al doilea cel mai mare furnizor de energie electrică din România (bazat pe volumele furnizate), cu o cotă totală de piaţă în ianuarie-iulie 2025 de 14,9% şi de 10,73% în regim concurenţial, conform ultimelor rapoarte ANRE disponibile.

În segmentul de producţie, capacitatea totală agregată a proiectelor Grupului Electrica, fie că sunt operaţionale sau în diferite stadii de dezvoltare, este de 307,5 MW în proiecte de producţie a energiei regenerabile (fotovoltaic şi eolian) şi de 169,5 MWh în 4 proiecte de stocare a energiei. Electrica a demarat şi alte 15 proiecte de parcuri de baterii pentru stocarea energiei electrice, cu o capacitate de aproximativ 1 GWh;

Baza Activelor Reglementate (BAR) pentru anul 2025, în termeni nominali, este estimată la sfârşitul primelor nouă luni ale anului 2025 la valoarea de 8,3 miliarde lei.

În primele nouă luni din 2025, DEER a realizat şi pus în funcţiune investiţii în valoare de 369,8 milioane lei, reprezentând 94,1% din valoarea programului de puneri în funcţiune planificată pentru această perioadă şi 46,3% din valoarea anuală planificată, aprobată de ANRE pentru 2025, şi recuperări pentru anul 2024.

Rezultatele sunt bazate pe situaţiile financiare interimare consolidate simplificate la data şi pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2025, întocmite conform cu IFRS-EU.

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piaţa de distribuţie, furnizare şi producţie a energiei electrice din România, precum şi unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii energetice din ţară.

Grupul oferă servicii pentru 4 milioane de utilizatori, acoperind 18 judeţe din trei zone geografice pentru distribuţia energiei electrice (Transilvania Nord, Transilvania Sud şi Muntenia Nord), şi pe cuprinsul întregii ţări pentru furnizarea energiei electrice şi pentru întreţinere şi servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica, societatea holding a Grupului, este listată pe bursele de valori din Bucureşti şi Londra, având capital majoritar privat. Este singura companie românească listată care activează integrat în domeniile distribuţiei, furnizării şi producţiei de energie electrică.