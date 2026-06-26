Gulf Orchid, brandul de parfumerie accesibilă, devine unul dintre principalele motoare de creștere din portofoliul Romscent Trading

Compania românească Romscent, unul dintre cei mai importanți distribuitori europeni de parfumuri, anunță că brandul Gulf Orchid a devenit unul dintre principalii vectori de creștere, pe fondul dezvoltării accelerate a segmentului de parfumerie accesibilă. Evoluția brandului confirmă o schimbare de paradigmă în industrie, în care consumatorii caută produse cu valoare emoțională ridicată, experiențe autentice și un raport calitate-preț cât mai bun.

În ultimii cinci ani, parfumeria accesibilă a trecut de la un segment complementar la unul strategic în portofoliul Romscent Trading. Dacă în 2020 această categorie reprezenta doar 3% din valoarea portofoliului și 7,7% din volum, în 2025 a ajuns la 68% din valoare și 85% din volum, reflectând schimbările din comportamentul de consum și interesul tot mai mare pentru brandurile emergente de lifestyle.

„Nu mai vorbim despre alternative la lux, ci despre un nou tip de lux – unul pragmatic, expresiv și accesibil. Consumatorii sunt mult mai informați, descoperă rapid tendințe globale și caută produse care oferă experiență și personalitate, fără ca prețul să fie o barieră. Acest fenomen a schimbat fundamental piața, iar Gulf Orchid este unul dintre cele mai bune exemple ale acestei transformări. Romscent propune un univers în care premium și accesibil coexistă, iar parfumeria devine o experiență incluzivă, nu exclusivistă”, declară Alex Amariței, Managing Partner Romscent.

Intrat în portofoliul companiei în 2023, Gulf Orchid a înregistrat o evoluție accelerată încă din primul an. Brandul a ajuns să reprezinte 24% din valoarea stocului de produse accesibile și 4,7% din valoarea întregului portofoliu Romscent. Ritmul de creștere a continuat în anii următori, cu un avans de 111,5% în 2024 și de 49,2% în 2025, când a atins o valoare de 18 milioane de lei și o pondere de 7,6% în portofoliul total al companiei, care include peste 40 de branduri provenite din 12 case de parfumuri.

Tendința se menține și în 2026. După primele cinci luni ale anului, Gulf Orchid a generat deja aproximativ 75% din vânzările realizate pe parcursul întregului an anterior, confirmând potențialul de dezvoltare al categoriei.

Potrivit reprezentanților companiei, succesul Gulf Orchid este rezultatul unei combinații între adaptarea rapidă la tendințele din social media, calitatea percepută ridicată a produselor, lansările relevante și suportul operațional oferit de Romscent partenerilor săi.

Pentru a susține această creștere, compania a realizat investiții de peste 2 milioane de euro în 2024, dezvoltând infrastructura logistică și operațională necesară pentru extinderea activității la nivel european. Astăzi, Romscent Trading deservește peste 2.000 de clienți B2B activi și gestionează un portofoliu de aproximativ 9.700 SKU-uri.

Un pas important în această direcție a fost lansarea unui nou centru logistic, conceput pentru a susține dezvoltarea accelerată a companiei și pentru a răspunde cerințelor tot mai complexe ale partenerilor comerciali. Nivelul tehnologic al acestui hub depășește standardele uzuale din industrie, fiind unul dintre cele mai avansate centre logistice dedicate parfumeriei din Europa.

„Ne-am propus să fim mai mult decât un distribuitor. Investim constant în tehnologie, în dezvoltarea echipei și în servicii care simplifică activitatea partenerilor noștri. În paralel, colaborăm direct cu case de parfumuri din Emiratele Arabe Unite pentru a contribui la dezvoltarea unor produse adaptate consumatorului european. Obiectivul nostru este să aducem pe piață produse care surprind, creează emoție și depășesc așteptările”, adaugă Alex Amariței.

Pe termen lung, compania estimează că segmentul de parfumerie accesibilă va continua să crească peste ritmul pieței, pe măsură ce consumatorii caută produse relevante, autentice și accesibile, fără compromisuri în ceea ce privește experiența. Evoluția Gulf Orchid demonstrează că această categorie nu mai reprezintă o nișă, ci unul dintre principalii piloni de dezvoltare ai industriei.