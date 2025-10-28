Guvern: Ministerul Finanțelor – mandatat să cumpere acțiuni deținute de Fundația Post-Privatizare la Fondul Român de Contragarantare

Guvernul a aprobat, luni, prin hotărâre, mandatarea Ministerului Finanțelor să cumpere un număr de 1.280.000 acțiuni deținute de Fundația Post-Privatizare la Fondul Român de Contragarantare S.A.

‘Ministerul Finanțelor este mandatat să cumpere un număr de 1.280.000 acțiuni deținute de Fundația Post-Privatizare la Fondul Român de Contragarantare S.A., achiziție menită să valorifice o oportunitate ce poate susține atât politica de proprietate a statului român, precum și celelalte tipuri de acțiuni circumscrise acesteia. Menționăm, în acest sens, protejarea capitalului propriu și asigurarea măsurilor necesare recuperării lui’, se arată într-un comunicat al Executivului.

Transferul dreptului de proprietate al acțiunilor, respectiv cumpărarea acțiunilor, conform Regulamentului de valorificare a pachetului de 1.280.000 de acțiuni deținute de Fundația Post-Privatizare la FRC S.A se efectuează numai după achitarea de către statul român, prin Ministerul Finanțelor, a sumei de 17.850.000 lei, precizează sursa citată.

Cumpărarea participației Fundației Post-Privatizare în cadrul procedurii falimentului acestei fundații se realizează la un preț aflat sub valoarea nominală, respectiv sub valoarea de piață (conform raportului de evaluare) a acțiunilor FRC S.A, conform comunicatului.

Ca informații suplimentare, Guvernul precizează că Ministerul Finanțelor exercită calitatea de acționar în numele statului român la Fondul Român de Contragarantare SA.

Astfel, capitalul social al Fondului, subscris și integral vărsat de acționari, este de 400 milioane lei, fiind împărțit într-un număr de 4.000.000 de acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare, fiind constituit prin aportul în numerar al: statului român, prin Ministerul Finanțelor, cu un aport în numerar în valoare de 272 milioane lei, corespunzător unui număr de 2.720.000 acțiuni nominative cu o valoare de 100 lei fiecare, reprezentând 68% din capitalul social; Fundația Post – Privatizare, cu un aport în numerar în valoare de 128 milioane lei, corespunzător unui număr de 1.280.000 acțiuni nominative cu o valoare de 100 lei fiecare, reprezentând 32% din capitalul social.