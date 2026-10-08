Guvernatorul Băncii Franței: Nu este necesar ajutorul BCE, în pofida majorării costurilor de împrumut

Situația economiei franceze este gravă, ținând cont de recenta majorare a costurilor de împrumut, dar țara nu are nevoie de asistență de la BCE, a dat asigurări guvernatorul Băncii Centrale a Franței, Emmanuel Moulin, transmite Reuters.

Există temeri pe piețe că majorarea costurilor de împrumut, pe fondul situației fragile a finanțelor publice ale Franței, s-ar putea extinde în Europa.

‘Această discrepanță dintre dobânzile noastre de împrumut este legată de faptul că avem un deficit care este mai ridicat decât al altor țări din zona euro, și există incertitudini politice privind votul asupra bugetului’, a afirmat Moulin, adăugând că este vital ca Guvernul să treacă bugetul prin Parlament.

Situația s-ar putea îmbunătăți dacă Executivul reușește trecerea unui buget cu măsuri de reducere a deficitului, a explicat Moulin.

Obiectivul Guvernului premierului Sebastien Lecornu este să reducă deficitul bugetar de la 5,4% din PIB anul acesta la 5% din PIB anul viitor.

La 1 octombrie, Executivul a prezentat proiectul de buget pe 2027. Doi dintre predecesorii lui Lecornu au fost demiși în conflictele privind bugetul, din 2024 și 2025.

‘În prezent, nu este necesar să căutăm soluția la Frankfurt (sediul BCE), soluția este aici, acasă. Nu cred că ar trebui să intervină Banca Centrală Europeană în acest moment, ținând cont de actualele condiții’, a declarat Moulin la postul de radio France Inter.

Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a afirmat marți că ar trebui să existe discuții cu BCE pentru a interveni în vederea atenuării costurilor de împrumut ale Franței. Întrebat de propunere, Moulin a răspuns că nu face parte din îndatoririle BCE.

‘Simplu, misiunea BCE este să lupte contra inflației. În prezent, inflația depășește ținta BCE de 2%, deci BCE nu e aici să răspundă problemelor bugetare ale țărilor’, susține guvernatorul Băncii Centrale a Franței.