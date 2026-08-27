Guvernul a aprobat procedura pentru desemnarea candidatului României la funcția de judecător CJUE

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, procedura pentru desemnarea candidatului României la funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), având în vedere că pe 6 octombrie expiră mandatul actualului judecător român.

Propunerea României pentru postul de judecător la CJUE urmează să fie transmisă Secretariatului General al Consiliului UE până la sfârșitul lunii noiembrie, în conformitate cu calendarul european pentru reînnoirea mandatelor, informează un comunicat al Executivului.

Anunțul privind organizarea selecției urmează să fie publicat pe 21 septembrie, iar termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 7 octombrie.

Selecția va fi realizată de o comisie formată din reprezentanți ai Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Externe, Agentul Guvernamental pentru CJUE, reprezentanți ai sistemului judiciar, mediului universitar și profesiei de avocat.

Audierea candidaților este programată în perioada 2 – 4 noiembrie și va fi transmisă live pe site-ul Ministerului Justiției și al Ministerului Afacerilor Externe.

‘Candidații trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, respectiv să ofere toate garanțiile de independență și să întrunească condițiile necesare pentru exercitarea, în România, a celor mai înalte funcții jurisdicționale sau să fie jurisconsulți ale căror competențe sunt recunoscute’, se arată în comunicatul Guvernului.

Evaluarea candidaților va avea în vedere: calificarea juridică și cunoașterea dreptului și instituțiilor Uniunii Europene; experiența profesională; capacitatea de a exercita funcții judiciare; competențele lingvistice; capacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, care reflectă diferite sisteme juridice; independența, imparțialitatea, probitatea și integritatea candidatului.

La finalul audierilor, comisia va selecta, cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul membrilor, candidatul României pentru funcția de judecător la CJUE, precum și două propuneri de rezervă.

Rezultatele procedurii de selecție vor fi făcute publice la data de 6 noiembrie.

Propunerea comisiei va fi transmisă Guvernului pentru aprobare. În cazul în care există motive temeinice, Guvernul poate respinge, motivat, propunerea Comisiei și poate alege dintre cele două propuneri de rezervă. În cazul în care Guvernul respinge, motivat, cele trei propuneri prezentate, se reia procedura de selecție.

Ulterior aprobării de către Executiv, până la 27 noiembrie, Parlamentul României va fi informat cu privire la propunerea adoptată.

În termen de maximum șase zile lucrătoare de la aprobarea de către Guvern, propunerea României va fi înaintată Consiliului Uniunii Europene, prin intermediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

Calendarul procedurii poate fi ajustat în funcție de numărul candidaturilor și de desfășurarea etapelor de selecție.

Potrivit art. 253 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, judecătorii Curții de Justiție sunt numiți de comun acord de guvernele statelor membre, după consultarea Comitetului prevăzut la art. 255 TFUE. Avizul Comitetului prevăzut la art. 255 TFUE are caracter consultativ, însă constituie o etapă esențială a procedurii europene de numire.