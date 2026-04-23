Guvernul german și-a înjumătățit prognoza de creștere din cauza războiului din Iran

Ministerul german al Economiei și-a redus miercuri previziunile de creștere pentru 2026 și 2027 și, în paralel, și-a majorat prognoza de inflație, în contextul în care războiul din Iran a scumpit petrolul și gazele naturale, transmite Reuters.

Guvernul de la Berlin se așteaptă acum la o creștere a Produsului Intern Brut de 0,5% în 2026, la jumătate față de o proiecție anterioară de 1%, și totodată și-a redus prognoza de creștere pentru 2027 până la 0,9%, de la 1,3% anterior.

‘Revenirea economică așteptată pentru acest an este, încă odată, frânată de șocuri geopolitice externe’, a declarat ministrul german al Economiei, Katherina Reiche. Aceasta a subliniat că războiul din Iran a crescut prețurile la energie și materii prime, punând presiune financiară asupra gospodăriilor și crescând costurile pentru economia Germaniei.

Pe lângă războiul din Iran, comerțul internațional se confruntă cu obstacole din cauza măsurilor protecționiste și a fragmentării economice, împiedicând economia germană orientată spre export să valorifice comerțul exterior pentru a stimula creșterea PIB-ului. Conform celor mai noi estimări, exporturile Germaniei vor înregistra abia în 2027 o creștere în ritm anual, când este așteptat un avans de 1,3%. De asemenea, importurile Germaniei sunt așteptate să crească mai rapid, cu 1,8% în 2027, ceea ce va duce la reducerea excedentului comercial al Germaniei.

Cea mai mare economie a Europei se chinuie să se relanseze după pandemia de coronavirus. Concurența sporită din partea Chinei și costurile mai mari cu energia, provocate inițial de războiul din Ucraina și agravate acum de conflictul din Iran, generează provocări semnificative pentru modelul economic german bazat pe exporturi.

Conform celor mai recente prognoze, Ministerul german al Economiei se așteaptă ca inflația să accelereze până la 2,7% în acest an și la 2,8% în 2027, de la 2,2% anul trecut.

Prețurile la petrol și gaze au crescut vertiginos în ultimele luni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu și a blocării Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă importantă pentru aprovizionarea globală cu combustibili fosili.

Inflația a crescut în toată Europa, inclusiv în Germania, unde prețurile de consum s-au majorat cu 2,7% în luna martie.