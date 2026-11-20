Honeywell Technologies (NASDAQ: HON) a anunțat câștigătorii celei de-a 10-a ediții TeChallenge, competiția sa anuală de inginerie și tehnologie, organizată în colaborare cu Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București.

În ultimul deceniu, programul a implicat peste 1.000 de elevi de liceu și studenți din întreaga Românie, oferindu-le tinerilor o platformă prin care să își aplice cunoștințele de știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM) pentru a răspunde unor provocări din lumea reală.

Anul acesta, 128 de elevi și studenți s-au înscris în program, iar câte 20 de proiecte din fiecare categorie s-au calificat în finală. Proiectele au fost evaluate în funcție de creativitate, inovație și aplicabilitate practică și au abordat o gamă variată de domenii, de la automatizarea proceselor industriale până la sisteme inteligente de control, în concordanță cu obiectivul Honeywell Technologies de a accelera tranziția către autonomie în industriile esențiale din Europa.

Marele premiu la categoria licee a fost acordat către proiectul AirLab (Sistem UAV adaptiv pentru reducerea incertitudinii în modelarea dispersiei atmosferice) al echipei formată din Maia Anastasia Sandu, Radu Andrei Teodosiu și Dragoș Andrei Bernea de la Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” din Brașov.

Marele premiu la categoria studenți a fost acordat către Mihai Pupăză, student la Master anul 1 la Universitatea Politehnica din Timișoara, pentru proiectul „Sistem automatizat de prototipare rapidă a plăcilor electronice”

În fiecare an, TeChallenge încurajează creativitatea, inovația și pasiunea pentru învățare în rândul tinerilor. Elevii și studenții încep să lucreze în timpul verii și dedică mai multe luni dezvoltării unor proiecte practice care pot deveni pași importanți către viitoare studii și cariere în inginerie și tehnologie.

Mihai Brana, General Manager, Honeywell Technologies România, a declarat: „În ultimul deceniu, TeChallenge a transformat curiozitatea în experiență practică în domeniul ingineriei. Elevii și studenții care participă astăzi vor contribui la definirea modului în care industriile din România, inclusiv industria prelucrătoare, cea de proces și sectorul clădirilor, vor utiliza inteligența artificială și datele operaționale în anii următori. Prin colaborarea cu POLITEHNICA București, îi ajutăm pe tineri să își testeze ideile, să capete încredere și să își dezvolte competențele tehnice și de rezolvare a problemelor necesare pentru cariere cu valoare adăugată ridicată.”

Mihnea Costoiu, Rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, a declarat: „TeChallenge demonstrează forța parteneriatului autentic dintre mediul academic și industrie. Timp de zece ani, această competiție a funcționat ca un accelerator de talente, oferindu-le elevilor și studenților șansa de a trece de la teorie la prototip și de a demonstra că România are o generație excepțională de tineri inovatori. Misiunea noastră comună este să extindem acest ecosistem și să le oferim tinerilor toate resursele pentru a construi, aici, acasă, tehnologii care să transforme economia și industria.

Ediția aniversară a programului continuă implicarea de lungă durată a Honeywell Technologies în relația cu elevii, studenții și universitățile din România. Bucureștiul este un hub european strategic pentru Honeywell Technologies, compania derulând colaborări cu universități și programe dedicate tinerilor aflați la început de carieră, care includ stagii de practică, parteneriate educaționale și inițiative de implicare a studenților.

Honeywell Technologies este o companie globală dedicată exclusiv automatizării, cu o tradiție îndelungată în inovare pentru a contribui la soluționarea unora dintre cele mai critice provocări ale lumii, îmbunătățind calitatea vieții oamenilor și a comunităților din întreaga lume. Deservim sectoarele clădirilor, industrial și de proces printr-un portofoliu amplu de servicii, soluții și produse, susținute de sistemul nostru operațional Honeywell Technologies Accelerator și de platforma de inteligență Honeywell Technologies Forge. Prin îmbinarea expertizei aprofundate în domeniu a peste 50.000 de angajați cu datele acumulate de-a lungul mai multor decenii din baza noastră globală de echipamente instalate, Honeywell Technologies contribuie la accelerarea tranziției sectorului industrial de la automatizare la autonomie. Pentru mai multe știri și informații despre Honeywell Technologies, vă rugăm să vizitați secțiunea Honeywell Technologies Newsroom.

Despre Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Cu o istorie de peste două secole și o poziție de lider în învățământul tehnic din Europa Centrală și de Est, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București este principalul pol de formare a inginerilor și cercetătorilor din România. Comunitatea universității numără astăzi peste 40.000 de studenți în 21 de facultăți, conectați la o infrastructură de vârf ce include 87 de centre de cercetare și laboratoare, precum și 380 de programe de licență și masterat (dintre care 70 cu predare în limbile engleză, franceză și germană).

Funcționând după un model universitar antreprenorial, POLITEHNICA București dezvoltă proiecte de cercetare, inovare și programe de practică alături de peste 1.000 de parteneri industriali, conectând direct pregătirea academică la cerințele economiei viitorului