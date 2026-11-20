Numărul victimelor ransomware identificate pe site-urile de divulgare a datelor monitorizate de Check Point Research a crescut cu 33% în trimestrul al doilea din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, un raport separat, publicat de Veeam, arată că numai 28% dintre organizațiile ale căror date sau operațiuni au fost afectate de ransomware și-au recuperat integral datele. În România, un sondaj realizat de cyber_Folks în rândul participanților la GoTech World 2026 arată că 49% dintre respondenți acceptă o întrerupere a serviciilor de maximum o oră. cyber_Folks România, liderul pieței locale de web hosting, atrage atenția că existența copiilor de siguranță nu garantează reluarea activității: companiile trebuie să testeze dacă datele pot fi restaurate și dacă aplicațiile și serviciile de care depind funcționează din nou.

„Un proces de backup marcat ca reușit nu demonstrează că firma își poate relua activitatea. Trebuie verificat dacă sunt incluse toate datele necesare, dacă acestea pot fi restaurate și dacă aplicațiile funcționează cu datele recuperate. Pentru companie, rezultatul contează în termeni concreți: angajații pot lucra, clienții pot folosi serviciile, iar operațiunile pot fi înregistrate corect”, declară Adrian Chiruță, co-CEO cyber_Folks România.

Raportul Veeam Data Trust and Resilience 2026 arată că organizațiile afectate de ransomware au recuperat, în medie, 72% din datele afectate.

„Observăm că decizia de a investi în securitate și recuperarea datelor apare adesea după un atac foarte mediatizat, după o schimbare legislativă sau după ce compania trece ea însăși printr-un incident. Este important ca aceste verificări să aibă loc înainte ca activitatea să fie blocată. Un test de recuperare îi arată conducerii ce poate fi repornit, în cât timp și unde mai sunt necesare investiții”, declară Ionuț Ariton, co-CEO cyber_Folks România.

Aproape jumătate dintre respondenții unui sondaj cyber_Folks acceptă maximum o oră de întrerupere a serviciilor

Importanța timpului de recuperare este evidențiată și de rezultatele unui sondaj realizat de cyber_Folks la GoTech World 2026, în rândul a 435 de participanți. Întrebați cât timp de indisponibilitate a serviciilor consideră acceptabil, 49% dintre respondenți au indicat un interval de maximum o oră. Rezultatul evidențiază așteptările ridicate privind disponibilitatea serviciilor digitale și importanța unor soluții care să permită reluarea rapidă a operațiunilor.

Tot în cadrul GoTech World 2026, subiectul continuității serviciilor digitale a fost abordat și în discuția dintre premierul României, Luca Niculescu, și Ionuț Ariton, co-CEO cyber_Folks, cu ocazia vizitei prim-ministrului la standul companiei. Discuția a vizat rolul soluțiilor de disaster recovery în reducerea perioadelor de indisponibilitate a serviciilor, inclusiv a celor publice.

În cadrul discuției, Ionuț Ariton a oferit drept exemplu atacul ransomware care a afectat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) în iulie 2026 și a provocat indisponibilitatea prelungită a platformei e-Terra. Deși baza centrală de date nu a fost compromisă, reluarea serviciilor a necesitat reconstruirea infrastructurii informatice. Potrivit acestuia, o soluție de disaster recovery implementată și testată corespunzător ar fi putut reduce semnificativ perioada de indisponibilitate, prin recuperarea și repornirea mai rapidă a sistemelor afectate.

Fișierele pot fi recuperate, iar activitatea poate rămâne blocată

Recuperarea unui folder șters și repornirea serviciilor unei companii după indisponibilitatea infrastructurii sunt operațiuni diferite. În primul caz, obiectivul este readucerea fișierelor. În al doilea, trebuie refăcute și legăturile dintre aplicații, baze de date, rețea și serviciile de autentificare.

Un server poate porni, dar aplicația poate rămâne inutilizabilă dacă nu se conectează la baza de date, dacă lipsesc cheile de criptare sau dacă regulile de rețea blochează accesul. Certificatele de securitate, licențele și datele de acces la serviciile externe pot influența, la rândul lor, reluarea activității.

De aceea, testarea trebuie să acopere întregul sistem pe care se bazează serviciul. Specialiștii în backup ai cyber_Folks recomandă trei criterii de evaluare: integritatea datelor, timpul necesar recuperării și vechimea datelor restaurate. Verificarea trebuie să includă aplicația și serviciile critice de infrastructură, cu datele recuperate.

Compania trebuie să stabilească dinainte cât timp își permite să întrerupă un serviciu și ce pierdere de date poate accepta. Aceste limite, cunoscute tehnic drept RTO și RPO, permit evaluarea rezultatului testului. O copie realizată în noaptea precedentă poate fi restaurată corect, dar poate să nu răspundă nevoilor unei firme care nu își permite să piardă operațiunile înregistrate în cursul zilei.

„Timpul de recuperare și vechimea datelor trebuie discutate cu oamenii care răspund de activitatea companiei. Ei pot spune cât timp poate fi indisponibil un serviciu și ce informații nu își permit să piardă. Testul arată apoi dacă infrastructura și procedura pot respecta aceste limite sau dacă sunt necesare schimbări”, explică Horațiu Șimon, Chief Technology Officer cyber_Folks România.

Pentru serviciile de disaster recovery, cyber_Folks asigură un timp de recuperare a serviciilor (RTO) de 30 minute și un interval maxim de pierdere a datelor (RPO) de 30 minute. Compania folosește copii de siguranță imuabile, care nu pot fi modificate, suprascrise sau șterse pe durata prestabilită de păstrare. În total, cyber_Folks gestionează aproape 6.000 TB de date în copii de siguranță. Centrele de date sunt amplasate la peste 300 km distanță între ele, pe plăci tectonice diferite, respectă standardele Uptime Institute TIER III, TIA 942, sunt certificate ISO 27001 și, de asemenea, corespund cerințelor standardului PCI DSS.

În cazul unui atac ransomware, testarea trebuie să verifice și dacă sistemele pot fi recuperate într-un mediu sigur. O copie imuabilă este protejată împotriva modificării sau ștergerii, dar poate conține date ori sisteme compromise înainte de realizarea backupului. Alegerea punctului de restaurare și verificarea sistemelor înainte de reconectare sunt necesare pentru a reduce riscul reinfectării.

Cum verifică o companie dacă își poate relua activitatea

Pentru companiile care intră în categoria entităților esențiale sau importante vizate de Directiva NIS2, continuitatea activității este și o cerință legală. Directiva prevede măsuri care includ gestionarea copiilor de siguranță, recuperarea în caz de dezastru și gestionarea crizelor. Testele de recuperare ajută companiile să verifice dacă procedurile stabilite pot fi aplicate în practică.

Un exemplu oferit de specialiștii cyber_Folks este cel al unui magazin online, pentru care se simulează indisponibilitatea infrastructurii principale. Echipa restaurează datele într-un mediu izolat, repornește aplicațiile și verifică dacă funcțiile esențiale, precum autentificarea, căutarea produselor și plasarea comenzilor, funcționează corect.

Același principiu se aplică și în alte domenii, unde testele pot verifica accesul la documente, emiterea facturilor sau funcționarea aplicațiilor interne. Printre problemele identificate frecvent se numără datele neincluse în backup, aplicațiile care nu funcționează după restaurare sau erorile de configurare a rețelei.

La final, compania trebuie să știe ce sisteme au fost recuperate, cât a durat procesul și ce probleme trebuie remediate. Testele trebuie repetate după corectarea deficiențelor, pentru a confirma că activitatea poate fi reluată în intervalul stabilit.