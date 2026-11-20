Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că în urma reformei administrativ-teritoriale ce urmează să fie făcută în România nu va dispărea nicio localitate, iar românii nu vor fi nevoiți să își schimbe buletinele.

‘Am văzut în dezbaterile publice de când am făcut eu primul anunț temeri ridicate. Nu dispare nicio localitate, localitățile rămân la fel, nu se șterg de pe hartă localitățile. Nu despre asta este vorba. E vorba de o nouă reorganizare. Trebuie să-și schimbe buletinele. Nu vă supărați, astea sunt lucrurile administrative pe care le gestionăm. Nu trebuie să își schimbe nimeni nimic. Putem să facem toate aceste lucruri prin reglementări ale legii, astfel încât să venim în ajutorul cetățeanului, nu să îl încurcăm. Dar cred că asta este abordarea și să știți că nu voi ceda, cu toate dezbaterile care sunt foarte bune și trebuie să existe dezbateri în perioada următoare și e foarte bine să existe atât la nivel local, cât și la nivel central. Reforma administrației publice locale din România trebuie să se întâmple și dacă e vreun partid politic care poate să facă acest lucru e PSD’, a spus Grindeanu la Digi 24.

El a adăugat că Ministerul Dezvoltării va pune în transparență vineri prima formă de proiect de ordonanță legată de unificarea voluntară.

‘Vor vedea că vor avea reduceri la impozitele locale pe 4-5 ani de 50%. Criteriile sunt inclusiv de eligibilitate pentru proiectele europene și pentru programe naționale. Sunt lucruri care țin de servicii publice pe care o comunitate puternică poate să le ofere cetățeanului, spre deosebire de o comunitate slabă. Mă refer din punct de vedere administrativ. Șapte din 10 localități din România, în acest moment, nu se pot susține economic, dar nu reducerea cheltuielilor trebuie să fie, și asta este o componentă extrem de importantă, dar cea mai importantă componentă este cetățeanul, cetățeanul acelor localități, românul care trebuie să beneficieze de servicii publice mai bune. Iar o localitate care nu se poate întreține, nu poate să ofere așa ceva. Noi trebuie să venim în perioada următoare și să explicăm aceste lucruri și românii vor înțelege și o să fiți surprinsă de cât de multe localități din România se vor uni’, a spus acesta.

Sorin Grindeanu a menționat că PSD este gata să preia propuneri de la celelalte partide în legătură cu acest subiect dacă au argumente valide.

Președintele PSD a menționat că vor exista și criterii care țin de respectarea drepturilor minorităților.