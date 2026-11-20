Guvernul va discuta vineri o evaluare a stadiului pregătirii bugetului pentru 2027, precum și un calendar de adoptare a acestuia, a declarat joi ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Suntem în etapa finală de pregătire a bugetului. Ordonatorii au introdus datele în platforma electronică. Vom prezenta în ședința de Guvern de vineri o evaluare a situației pe care o avem, inclusiv un calendar de adoptare a bugetului’, a afirmat Nazare, la Palatul Parlamentului.

El a precizat că deciziile privind măsurile cu impact bugetar important vor fi luate după discuții în Guvern și cu premierul, astfel încât să fie asigurată traiectoria de ajustare a deficitului pentru 2027 și anii următori.

‘Sunt decizii importante, de aceea nu vreau să mă antepronunț pe o decizie sau pe alta’, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, miniștrii au transmis mai multe propuneri, care sunt evaluate în funcție de spațiul bugetar disponibil și de impactul lor asupra bugetului.

Nazare a menționat că autoritățile sunt în dialog constant cu Comisia Europeană și că este posibil ca o misiune a Direcției Generale pentru Afaceri Economice și Financiare (ECFIN) să vină la București săptămâna viitoare.

Ministrul a subliniat că prognozele României privind creșterea economică și deficitul din acest an sunt aliniate cu cele ale Comisiei Europene. Potrivit acestuia, Comisia estimează o creștere economică de 1,8%, față de 1,7% în prognoza României, ambele instituții anticipând o creștere și în 2028.

Referitor la posibilitatea acordării unor ajutoare, ministrul a afirmat că fiecare propunere va fi analizată în funcție de impactul bugetar, fără a se pronunța asupra unei măsuri concrete.

‘Bugetul anului 2027 nu permite viraje spectaculoase nici pe venituri, nici pe cheltuieli. Trebuie să fim foarte prudenți din punctul nostru de vedere pentru că rezultatul pe care îl vom primi de la agențiile de rating în ianuarie, februarie și martie depinde de fiecare decizie pe care o luăm (…) în săptămânile dinainte de decizia finală asupra bugetului’, a mai declarat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a făcut declarațiile în marja celei de-a 15-a ediții a Bucharest Forum – ‘Where Europe Meets the World’, eveniment organizat de Institutul Aspen România și German Marshall Fund of the United States.