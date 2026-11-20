Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Berlin, că se teme de un eventual rezultat al alegerilor parlamentare din 2028, însă nu a vrut să dezvolte mai mult această chestiune.

‘Când am spus că mi-e teamă de 2028, am vorbit, evident, de alegerile parlamentare din 2028. Și nu vreau să dezvolt mai mult. (…) Evident, când spun că mi-e teamă de 2028, spun că mi-e teamă de un eventual rezultat al alegerilor parlamentare, dar nu vreau să comentez mai mult’, a afirmat șeful statului, într-o conferință de presă susținut după ce a participat la reuniunea Coaliției de Voință.

El a fost întrebat cu privire la o afirmație pe care a făcut-o joi dimineața la Summitul pentru Guvernanță Digitală, desfășurat la Palatul Cotroceni: ‘Să știți că mie mi-e frică de 2028. Câteodată uităm, dar nu trebuie să neglijăm contextul de securitate și, din perspectiva asta, uitându-mă înapoi puțin, multă din energia mea și a oamenilor din jurul meu s-a dus pe problema asta de securitate, care este esențială. Și, probabil, de asemenea, multă energie a statului român se va consuma în direcția aceasta. Nu e cel mai fericit lucru, dar este obligatoriu. Uitându-mă înapoi, se pare că am pierdut mult timp – noi toți, ca societate – pe mize mici și foarte mici și ar fi timpul să schimbăm modul acesta de abordare’.