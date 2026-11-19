The Macallan, brand din portofoliul de băuturi spirtoase premium distribuit de Coca-Cola HBC România, lansează pe piața locală TIME: SPACE Sherry Cask. Este un whisky scoțian single malt, maturat timp de 20 de ani și îmbuteliat la o concentrație alcoolică de 44,8% vol.

Lansarea marchează prima utilizare a vinului sherry Valdespino pentru pregătirea butoaielor The Macallan după preluarea cramei și consolidează legătura de durată a brandului cu Jerez de la Frontera, orașul spaniol de origine al vinului de Jerez, cunoscut internațional ca sherry. Prin integrarea cramei Valdespino, The Macallan coordonează fiecare etapă a pregătirii butoaielor cu vin de sherry, de la care provin o parte dintre aromele și caracterul distinctiv al whisky-ului. Astfel, brandul poate urmări proveniența și calitatea butoaielor pe întregul parcurs.

Butoaiele pentru maturarea TIME: SPACE Sherry Cask, pregătite cu vin de sherry

Procesul a început pe domeniul The Macallan din Speyside (Scoția), unde echipa de specialiști a ales pentru maturare butoaie pregătite cu vin de sherry, realizate preponderent din stejar european. După încheierea maturării, whisky-urile din această selecție au fost reunite și lăsate să se armonizeze în câteva dintre primele 200 de butoaie pregătite la crama Valdespino din Jerez de la Frontera (Spania). Această etapă a adăugat un al doilea strat de arome gustului final.

Butoaiele au fost realizate în atelierele proprii de dogărie ale The Macallan din Jerez de la Frontera și trimise în Scoția pentru a fi umplute în 2024, anul în care brandul a sărbătorit 200 de ani. Majoritatea butoaielor vor continua să fie folosite pentru maturarea whisky-ului, iar unele dintre acestea au fost selectate pentru TIME: SPACE Sherry Cask.

„TIME: SPACE Sherry Cask marchează o etapă importantă pentru The Macallan. Este primul nostru whisky al cărui profil este influențat de butoaie pregătite cu vinul de sherry al propriei crame, Valdespino. Stejarul pregătit cu vin de sherry i-a modelat caracterul în două etape. Parcursul a început pe domeniul The Macallan și a continuat cu armonizarea whisky-ului într-o selecție din primele 200 de butoaie pregătite la crama Valdespino din Jerez de la Frontera. Așa prinde contur filosofia noastră, Mastery Beyond Reason, prin întâlnirea dintre experiența acumulată de generații la Valdespino în producerea vinului de sherry și expertiza echipei The Macallan, cu care construim următorul capitol al brandului”, a declarat Kirsteen Campbell, Master Whisky Maker din cadrul The Macallan.

Fructe uscate, condimente și note de stejar

Buchetul reunește stafide îmbibate în vin de sherry, smochine și curmale Medjool, cu note de cremă de migdale, caramel crocant și nuci caramelizate. Trufele de ciocolată neagră și condimentele dulci dau profunzime profilului aromatic.

Gustul este bogat și complex, cu note de fructe uscate, prăjitură cu ghimbir, caramel cu melasă, dulceață de mure și cireșe învelite în ciocolată. Finalul aduce accente calde de condimente de lemn, espresso și stejar discret.

Al treilea capitol al colecției TIME : SPACE

TIME: SPACE Sherry Cask urmează lansărilor TIME: SPACE și TIME: SPACE Mastery, care au marcat bicentenarul The Macallan. Noul produs care se găsește de acum și pe piața din România păstrează recipientul circular al colecției, care simbolizează continuitatea dintre trecut, prezent și viitor. Cutia de prezentare este inspirată de strugurii Palomino cultivați în podgoriile Valdespino. Interiorul circular evocă forma boabelor, iar nuanța aurie amintește de soarele Andaluziei, esențial pentru producerea vinului de sherry.

Mastery Beyond Reason, un documentar despre parcursul butoaielor

Odată cu lansarea, The Macallan a prezentat și documentarul Mastery Beyond Reason, dedicat oamenilor și locurilor care dau formă butoaielor pregătite cu vin de sherry. Cu fotograful Steve McCurry în rolul naratorului și cu participarea somelierului Josep Roca, filmul urmărește traseul stejarului din pădurile Americii și ale nordului Spaniei către fabricile de cherestea și atelierele de dogărie ale The Macallan, apoi către crama istorică Valdespino din Jerez de la Frontera. Călătoria se încheie pe domeniul The Macallan din Speyside, unde butoaiele sunt umplute cu băutura proaspătă. Filmul arată cum grija și priceperea transmise din generație în generație contribuie la culoarea naturală și la gustul distinctiv al whisky-ului The Macallan.

„TIME : SPACE Sherry Cask reflectă angajamentul nostru de durată față de acest tip de meșteșug și arată cât de mult influențează aceste butoaie caracterul whisky-ului. De la podgoriile noastre din Jerez de la Frontera până la domeniul The Macallan din Speyside, fiecare element de pe acest parcurs arată filosofia Mastery Beyond Reason, care reunește natura, timpul și experiența mai multor generații. Această lansare onorează tradiția care a modelat The Macallan timp de peste două secole și deschide noi posibilități pentru viitor”, a declarat Jaume Ferras, director de creație la The Macallan.